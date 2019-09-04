Центробанк разработал требования к объединению полисов ОСАГО и каско

Такой документ позволит не заключать отдельный договор автокаско, а просто вносить данные о нем в полис ОСАГО

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Банк России разработал требования к договорам, которые позволяют включать риски по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско) в полис ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора. Сам документ (.pdf), подписанный Эльвирой Набиуллиной, размещен на официальном сайте Центробанка. Положения регулятор разработал после консультаций с Минфином в рамках исполнения поручения премьера Дмитрия Медведева.

Полис автокаско в таком случае будет предоставлять страховую защиту по рискам утраты или повреждения транспортного средства, в том числе он может быть с франшизой в размере не более 20% от страховой суммы. Срок страхования такого договора должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, в случае прекращения действия последнего истечет срок и автокаско.

Как следует из проекта указания, в этом случае клиенту должны вернуть часть премии по договору каско, которая пропорциональна сроку страхования. Помимо этого у автовладельца будет право отказаться от договора автокаско в течение 14 дней после покупки полиса и вернуть уплаченную за каско премию в полном объеме.

«Предлагаемые изменения позволят сделать заключение договора автокаско более удобным как для потребителей, так и для страховщиков», — отметили в ЦБ.