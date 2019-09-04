Центробанк разработал требования к объединению полисов ОСАГО и каско

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,17 -0,59 EUR Бирж. 72,97 -0,28 Brent 60,57 +4,88% USD Нал. 66,86 64,64 EUR Нал. 73,74 71,74 USD ЦБ 66,50 -0,41 EUR ЦБ 73,06 -0,14 EUR/USD 1,1032 +0,0062 BTC/USD Бирж. 10 644,00 +3,00 IMOEX 2 793,36 +0,69% RTSI 1 330,77 +2,09% DJIA 26 307,59 +0,73% Nasdaq 7 960,17 +1,09%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,67%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+42%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
АФК Система ₽16 (+37,59%) прогноз Промсвязьбанк к 10.07.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,67%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+42%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
АФК Система ₽16 (+37,59%) прогноз Промсвязьбанк к 10.07.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 66,5 (-0,41) Quote, 14:41
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 73,06 (-0,14) Quote, 14:41
Нурмагомедов отказался от открытой тренировки перед боем с Порье Спорт, 20:55 Евросоюз приостановил закупки овощей и фруктов на Украине Экономика, 20:44 Прокурор попросил 4,5 года для Котова за многократные нарушения на акциях Общество, 20:42 Украина выступила за возвращение российских наблюдателей в Донбасс Политика, 20:35 Адвокат заявил об окончании расследования дела американца Уилана Общество, 20:29 Мединский выступил против преподавания истории в комиксах Общество, 20:14 СМИ назвали должности и звания погибших при крушении Су-25 летчиков Общество, 20:08 В Кремле прокомментировали переговоры по контракту на С-400 для Индии Политика, 20:01 Центробанк разработал требования к объединению полисов ОСАГО и каско Общество, 19:57 Главный тренер сборной России по волейболу возглавил «Зенит» Спорт, 19:55 Путину и Моди показали ритуал защиты от злых духов Политика, 19:50 Омбудсмен обратился в прокуратуру из-за выселения онкобольного в Сочи Общество, 19:40 СМИ узнали о скором визите Нетаньяху в Россию Политика, 19:33 США объявили награду в $15 млн за информацию о деньгах иранских военных Политика, 19:28
Общество ,  
0 
Центробанк разработал требования к объединению полисов ОСАГО и каско
Такой документ позволит не заключать отдельный договор автокаско, а просто вносить данные о нем в полис ОСАГО
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Банк России разработал требования к договорам, которые позволяют включать риски по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско) в полис ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора. Сам документ (.pdf), подписанный Эльвирой Набиуллиной, размещен на официальном сайте Центробанка. Положения регулятор разработал после консультаций с Минфином в рамках исполнения поручения премьера Дмитрия Медведева.

Полис автокаско в таком случае будет предоставлять страховую защиту по рискам утраты или повреждения транспортного средства, в том числе он может быть с франшизой в размере не более 20% от страховой суммы. Срок страхования такого договора должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, в случае прекращения действия последнего истечет срок и автокаско.

Финансы
Стоимость полисов ОСАГО снизилась на 5,5%

Как следует из проекта указания, в этом случае клиенту должны вернуть часть премии по договору каско, которая пропорциональна сроку страхования. Помимо этого у автовладельца будет право отказаться от договора автокаско в течение 14 дней после покупки полиса и вернуть уплаченную за каско премию в полном объеме.

«Предлагаемые изменения позволят сделать заключение договора автокаско более удобным как для потребителей, так и для страховщиков», — отметили в ЦБ.

Общество
В Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер

Как пояснил РБК представитель Российского союза автостраховщиков (РСА), единый полис, объединяющий договоры ОСАГО и каско, планируется ввести только для желающих. Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев назвал предложенный ЦБ вариант совмещения договоров в одном полисе работоспособным, указав, что союзу потребуется время для выработки конкретных предложений по документу.

По мнению экспертов, автовладельцам, желающим иметь единый полис, придется страховаться и по ОСАГО, и по каско у одного страховщика. Скорее всего, страховщик должен быть один, «если полис физически на одной бумажке», отметил в разговоре с РБК директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. В общем же случае никто не запрещает по-прежнему оформлять ОСАГО в одной страховой компании, а каско — в другой, указывает, в свою очередь, директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов.

Политика
Медведев поручил правительству проработать идею объединения ОСАГО и каско

Рассмотреть возможность объединения каско и ОСАГО в один полис глава правительства Дмитрий Медведев поручил в конце апреля Минфину, Минэкономразвития, Минюсту и Центробанку.

Авторы: Анна Трунина, Татьяна Ломская
Теги: Центробанк, ОСАГО, КАСКО
Материалы по теме
Водителям разрешат предъявлять e-ОСАГО на смартфонах и планшетах
Общество
В Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер
Общество
Стоимость полисов ОСАГО снизилась на 5,5%
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter