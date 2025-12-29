 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Вадим Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо»

Вадим Евсеев стал главным тренером махачкалинского «Динамо»
Евсеев с сентября работал в «Черноморце». «Динамо» занимает 13-е место в РПЛ после 18 туров
Вадим Евсеев
Вадим Евсеев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вадим Евсеев сменил Хасанби Биджиева на посту главного тренера махачкалинского «Динамо», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

Евсеев с сентября работал в новороссийском «Черноморце» в Первой лиге.

Гендиректор клуба Шамиль Газизов заявил, что у Евсеева есть «большое желание сделать махачкалинское «Динамо» сильнее — чтобы клуб стал одним из лидеров Российской премьер-лиги».

«Динамо» после 18 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с четырехматчевой безвыигрышной серией (три поражения, одна ничья). В Кубке России команда вылетела в четвертьфинал нижней сетки плей-офф, где сыграет с «Ростовом».

Бывший футболист сборной России ранее также тренировал «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Амкар», «Текстильщик», «Кубань», а также «Факел» в РПЛ.

