Вадим Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо»
Вадим Евсеев сменил Хасанби Биджиева на посту главного тренера махачкалинского «Динамо», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.
Евсеев с сентября работал в новороссийском «Черноморце» в Первой лиге.
Гендиректор клуба Шамиль Газизов заявил, что у Евсеева есть «большое желание сделать махачкалинское «Динамо» сильнее — чтобы клуб стал одним из лидеров Российской премьер-лиги».
«Динамо» после 18 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с четырехматчевой безвыигрышной серией (три поражения, одна ничья). В Кубке России команда вылетела в четвертьфинал нижней сетки плей-офф, где сыграет с «Ростовом».
Бывший футболист сборной России ранее также тренировал «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Амкар», «Текстильщик», «Кубань», а также «Факел» в РПЛ.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах