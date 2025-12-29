 Перейти к основному контенту
Общество
Экс-замглавы управления «К» ФСБ заочно арестовали и объявили в розыск

Экс-замглавы управления «К» ФСБ Фролова заочно арестовали и объявили в розыск
Дмитрий Фролов
Дмитрий Фролов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Бывшего замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова заочно арестовали и объявили в розыск по делу о взяточничестве. Об этом РБК сообщил его адвокат Андрей Андрусенко.

Фролов занимал этот пост до 2013 года. Его задержали в 2019-м и отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. По версии следствия, в 2011-м он похитил 490 млн рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина путем передачи прав собственности в компании «Юрпромконсалтинг». В мае прошлого года дело о мошенничестве в связи с истечением срока давности (десять лет) в отношении Фролова прекратили.

Гособвинение также требовало назначить Фролову 14 лет колонии по делу о взятках на 87 млн руб. По версии следствия, экс-замглавы управления «К»  с 2007 по 2013 год «крышевал» банк «Кредитимпэкс» за 0,1% в валюте от сумм операций с «ненадлежащими контрагентами», за что получил за это 87 млн руб. В июне прошлого года его приговорили к шести годам и отпустили, суд посчитал, что наказание уже отбыто.

В октябре й суд отменил приговор Фролову по делу о взятке.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Романов Илья, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
ФСБ уголовное дело заочный арест розыск
