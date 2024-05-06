Экс-полковник ФСБ Фролов попросил снять с него обвинение в хищении
Бывший замглавы управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрий Фролов просит суд прекратить его уголовное преследование по обвинению в особо крупном мошенничестве в связи с истечением сроков давности, сообщил «Коммерсантъ».
Речь идет об обвинении в хищении 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина путем передачи прав собственности в компании «Юрпромконсалтинг» — инвестора в строительство в Москве.
Фигурант дела на последнем заседании Московского гарнизонного военного суда заявил, что никакого ущерба потерпевшим не причинял, а его ходатайство — это «единственный способ защиты в настоящее время». Ожидается, что свое мнение по поводу этого прошения потерпевшая сторона выскажет на следующем заседании 7 мая.
Наряду с обвинением в мошенничестве, срок давности по которому составляет 10 лет, экс-полковнику вменяется еще и взяточничество, — по версии следствия, Фролов «крышевал» банк «Кредитимпэкс» за 0,1% в валюте от сумм операций с «ненадлежащими контрагентами».
Перед увольнением в 2013 году со службы в ФСБ Фролов работал заместителем начальника управления «К» ФСБ России Виктора Воронина, рассказывали РБК два собеседника в ФСБ. Другой сотрудник ФСБ, Кирилл Черкалин возглавлял внутри управления «К» 2-й отдел, который курировал Фролов. В их задачи входило контрразведывательное обеспечение финансового и банковского сектора экономики. Черкалин входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов.
В 2021 году суд приговорил Черкалина к семи годам лишения свободы, также лишил звания подполковника ФСБ и обязал выплатить потерпевшим от его действий бизнесменам 637 млн руб. Сейчас он уже освобожден условно-досрочно.
Третий фигурант дела о мошенничестве, бывший подчиненный Черкалина Андрей Васильев также освобожден по УДО в конце 2021 года.
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