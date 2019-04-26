Суд арестовал экс-куратора банковской сферы в ФСБ по делу о мошенничестве

В Москве арестован бывший заместитель начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов. По версии следствия, он причинил ущерб на полмиллиарда рублей

Дмитрий Фролов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Басманный суд Москвы в пятницу, 26 апреля, постановил заключить под стражу на два месяца отставного полковника ФСБ Дмитрия Фролова, который до 2013 года был заместителем начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России и курировал контрразведывательное обеспечение банковской деятельности. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Как утверждал в суде следователь Главного следственного управления СКР, Фролов, действуя в составе организованной группы, похитил 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина, убедив последнего передать документы на собственность в компании «Юрпромконсалтинг», осуществляющей инвестиции в строительство на территории Москвы. Он также добавил, что обвиняемый обладает обширными связями в органах госбезопасности и, оставаясь на свободе, может оказать давление на свидетелей и потерпевших.

В четверг Центр общественных связей ФСБ сообщил, что сотрудниками Управления собственной безопасности ФСБ России совместно с Главным военным следственным управлением Следственного комитета в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах задержан «начальник отдела одного из подразделений ФСБ России полковник Кирилл Черкалин». Одновременно с ним по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, «ранее уволенные с военной службы по компрометирующим обстоятельствам», уточнялось в сообщении.

Андрей Васильев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Черкалин был арестован в четверг решением 235-го гарнизонного военного суда. Ходатайство об аресте Васильева в пятницу поступило в Басманный суд.