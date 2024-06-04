Экс-замглавы управления «К» ФСБ освободили от наказания по делу о взятке
Бывший замначальника управления «К» ФСБ России Дмитрий Фролов решением Московского гарнизонного военного суда получил шесть лет колонии за взятки. В то же время суд освободил его от отбытия наказания. Фролов лишен воинского звания полковник запаса.
Фролова признали виновным в хищении 490 млн руб. в начале 2011 года у бизнесмена Сергея Гляделкина путем передачи прав собственности в компании «Юрпромконсалтинг» — инвестора в строительство в Москве. В начале мая дело о мошенничестве в связи с истечением срока давности (десять лет) в отношении Фролова прекратили. Однако в силе осталось обвинение в получении взятки в особо крупном размере: по версии следствия, Фролов с 2007 по 2013 год «крышевал» банк «Кредитимпэкс» за 0,1% в валюте от сумм операций с «ненадлежащими контрагентами». По версии следствия, он получил за это 87 млн руб., гособвинение требовало приговорить его 14 годам колонии.
Фролова задержали в 2019 году одновременно с подполковником ФСБ, экс-главой 2-го отдела управления «К» Кириллом Черкалиным. По этому же делу в 2021 году Черкалина приговорили к семи годам лишения свободы, он был освобожден условно-досрочно. В том же году по УДО освободили третьего фигуранта дела, подчиненного Черкалина Андрея Васильева.
Фролов уволился со службы в 2013 году, перед этим он работал заместителем начальника управления «К» Виктора Воронина, рассказывали источники РБК. Черкалин возглавлял внутри управления «К» 2-й отдел, который курировал Фролов. В их задачи входило контрразведывательное обеспечение финансового и банковского сектора экономики. Черкалин входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов.
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