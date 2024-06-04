 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Экс-замглавы управления «К» ФСБ освободили от наказания по делу о взятке

Экс-замглавы управления «К» ФСБ Фролова освободили от наказания по делу о взятке
Гособвинение требовало назначить Дмитрию Фролову 14 лет колонии по делу о взятках на 87 млн руб. Его приговорили к шести годам и отпустили, суд посчитал, что наказание уже отбыто
Дмитрий Фролов
Дмитрий Фролов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший замначальника управления «К» ФСБ России Дмитрий Фролов решением Московского гарнизонного военного суда получил шесть лет колонии за взятки. В то же время суд освободил его от отбытия наказания. Фролов лишен воинского звания полковник запаса.

Фролова признали виновным в хищении 490 млн руб. в начале 2011 года у бизнесмена Сергея Гляделкина путем передачи прав собственности в компании «Юрпромконсалтинг» — инвестора в строительство в Москве. В начале мая дело о мошенничестве в связи с истечением срока давности (десять лет) в отношении Фролова прекратили. Однако в силе осталось обвинение в получении взятки в особо крупном размере: по версии следствия, Фролов с 2007 по 2013 год «крышевал» банк «Кредитимпэкс» за 0,1% в валюте от сумм операций с «ненадлежащими контрагентами». По версии следствия, он получил за это 87 млн руб., гособвинение требовало приговорить его 14 годам колонии.

Полковника ФСБ Фролова попросили приговорить к 14 годам по делу о взятке
Политика
Дмитрий Фролов

Фролова задержали в 2019 году одновременно с подполковником ФСБ, экс-главой 2-го отдела управления «К» Кириллом Черкалиным. По этому же делу в 2021 году Черкалина приговорили к семи годам лишения свободы, он был освобожден условно-досрочно. В том же году по УДО освободили третьего фигуранта дела, подчиненного Черкалина Андрея Васильева.

Фролов уволился со службы в 2013 году, перед этим он работал заместителем начальника управления «К» Виктора Воронина, рассказывали источники РБК. Черкалин возглавлял внутри управления «К» 2-й отдел, который курировал Фролов. В их задачи входило контрразведывательное обеспечение финансового и банковского сектора экономики. Черкалин входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов.

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Что пьет Петербург во время ПМЭФ. Подробности

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФСБ взятка приговор Кирилл Черкалин
Материалы по теме
Экс-полковник ФСБ Фролов попросил снять с него обвинение в хищении
Общество
Полковника ФСБ Фролова попросили приговорить к 14 годам по делу о взятке
Политика
Бывшему главному коммунальщику Минобороны запросили 12 лет за взятку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 03 июн, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 03 июн, 16:36
В России за год резко выросла просрочка по ипотеке на новостройки Недвижимость, 14:50
Взрыв и облако пепла: на Филиппинах начал извергаться вулкан Общество, 14:45
Главные разочарования инвесторов: что с дивидендами российских компаний Pro, 14:43
Ан-26 выкатился с полосы в Красноярском крае Общество, 14:42
Илью Яшина снова отправили в ШИЗО Политика, 14:40
Россиянка и дочь миллиардера из США вышли в 1/4 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 14:32
В Калининградской области погиб подросток, спасший тонувших друзей Общество, 14:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кремль ответил на заявление властей Турции о желании вступить в БРИКС Политика, 14:30
Героя России Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве Общество, 14:23
Суд оправдал сотрудника ФСБ и бойцов ЧВК «Енот» по делу о нападениях Политика, 14:23
Власти Судана обсудят с Путиным сделку о создании хаба на Красном море Политика, 14:12
Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай Политика, 14:10
⁠Желто-голубой фасад дома в Усолье-Сибирском перекрасили после жалоб Общество, 14:09
США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III Политика, 14:08