Общество⁠,
0

Коллегия судей разрешила возбудить дело против экс-судьи Мосгорсуда

ВККС разрешила возбудить уголовное дело о нарушении ПДД против бывшего судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина. По версии следствия, в апреле 2025-го он выехал на встречку и устроил ДТП, в котором пострадали два человека
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС) удовлетворила просьбу СК о возбуждении уголовного дела против бывшего судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина. Решение огласил председатель коллегии Николай Тимошин, передает РАПСИ.

СК попросил разрешения привлечь Гришина к ответственности по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч.1 ст. 264 УК). Она предусматривает лишение свободы до двух лет в качестве предельного наказания.

Авария произошла в апреле. Гришин был за рулем автомобиля Land Rover Freelander II, скорость достигала 100 км/ч при разрешенной не более 90 км/ч. Он ехал трассе М-8 «Холмогоры» в направлении Москвы. При обгоне судья выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault RS, который выполнял разрешенный поворот налево. Водитель Renault RS вместе с женой получил множественные переломы и травмы, Гришин не пострадал.

ВККС разрешила завести уголовные дела еще на троих судей
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В ходе доследственной проверки Гришин отказался давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции, заявила представитель СК. Сам бывший судья на заседание коллегии не явился.

В начале декабря ВККС по представлению председателя СК Александра Бастрыкина разрешила возбудить уголовные дела на четырех судей в отставке и одного действующего судью Советского райсуда Ростова-на-Дону. Их заподозрили в получении, даче взяток и вынесении неправомерного приговора. Судьи не согласились с обвинениями.

Месяцем ранее ВККС разрешила завести дела в отношении еще ряда судей. Среди них, в частности, судьи из Курска и Кабардино-Балкарии, а также Санкт-Петербурга и Мордовии.

Персоны
Романов Илья
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
