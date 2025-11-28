ВККС разрешила завести уголовные дела еще на троих судей

Высшая квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовных дел против трех судей. Двоих Следственный комитет заподозрил во взяточничестве, одного — в вынесении неправосудного приговора

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Высшая квалификационная коллегия судей в пятницу дала согласие на представление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовных дел против двух судей Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга в отставке Валерия Тарасова и Каринэ Голиковой, а также судьи Краснослободского районного суда Мордовии Вячеслава Круглова, сообщает корреспондент РБК.

СК просил разрешение на возбуждение уголовных дел против судьи в отставке Тарасова по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере) и судьи в отставке Голиковой по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

В ходе процессуальной проверки Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу стало известно, что бывший председатель Смольнинского райсуда Тарасов предложил своей коллеге Голиковой 2,5 млн руб. за принятие обеспечительных мер по иску знакомого Тарасова о взыскании 200 млн руб. по одному из рассматриваемых в суде гражданских дел. По информации следствия, представленной на заседании, Голикова согласилась на предложение Тарасова, после чего бывший председатель суда передал ей 2,5 млн руб., а себе взял 500 тыс. руб. за посредничество.

Тарасов не пришел на заседание коллегии, его представитель Евгений Тонков ходатайствовал о запрете публикации решения, чтобы, по его словам, избежать «преждевременных выводов», однако ходатайство было отклонено. Представитель заявил, что Тарасов оказался замешан случайно, в следствии произошла ошибка, оперативно-разыскные мероприятия велись в отношении других лиц, а судью в отставке «задело по касательной». Однако представитель СК на заседании опроверг эти доводы.

Бывшая судья Голикова присутствовала на заседании лично. Она попросила о проведении его в закрытом режиме и запрете на разглашение информации, но ей также было отказано. Она заявила, что не имела возможности ознакомиться с материалами, на что ей выделили час. Члены коллегии спросили Голикову, признает ли она вину. Она ответила отрицательно.

На вопрос одного из членов коллегии, связывает ли она уголовное преследование с попыткой оказать на нее давление в связи с ее профессиональной деятельностью, Голикова заявила, что, когда к ней пришли с обысками, у нее возникла мысль, что причиной могло стать крупное дело, которое она рассматривала, так как, по ее словам, ранее ей поступали угрозы.

В отношении судьи Краснослободского районного суда Мордовии Вячеслава Круглова ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 305 УК (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта). Круглов просил рассмотреть вопрос в его отсутствие, но передал возражения, заявив, что не согласен с представлением.

Согласно представленным на заседании данным следствия, бывший председатель Зубово-Полянского райсуда Валерий Шиндин передал Круглову поручение экс-заместителя председателя Верховного суда Мордовии Алексея Лукшина о назначении наказания ниже допустимого подсудимому по делу, которое рассматривал Круглов. Следствие убеждено, что в феврале 2021 года Круглов вынес неправосудный приговор за преступление, совершенное подсудимым Крыловым в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Круглов признал подсудимого виновным и назначил ему два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за преступление по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение ПДД при эксплуатации транспортного средства, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее за собой смерть по неосторожности). За данное преступление предусмотрены от пяти до 12 лет лишения свободы. Впоследствии приговор был отменен и подсудимому назначили 5,5 года в исправительной колонии общего режима. В марте 2025 года Лукшин и Шиндин были признаны виновными во вмешательстве в деятельность судьи с целью воспрепятствования правосудию.

Заседание ВККС началось 24 ноября и продлилось пять дней. За неделю коллегия рассмотрела более 100 кадровых вопросов, включая прекращения полномочий судей, а также около десяти жалоб и ходатайств. Это первое заседание коллегии, в которой принял участие Игорь Краснов в качестве председателя Верховного суда, призвав ее членов жестко реагировать на случаи нарушения закона судьями.

В первый день заседания коллегия дала согласие на возбуждение уголовных дел против трех судей: судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи Адама Воитлева и судьи Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой, которые подозреваются в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а также бывшего мирового судьи Кабардино-Балкарии Мухамеда Темботова. В отношении его планируется возбуждение уголовного дело по пяти эпизодам получения взятки (ч. 5 ст. 290 УК) и посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК). Кроме того, коллегия согласовала исполнение судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего председателя Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова.

В четверг, 27 ноября, ВККС приняла решение прекратить отставку бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, у которого ранее в этом году по иску Генеральной прокуратуры были изъяты активы на сумму около 13 млрд руб.