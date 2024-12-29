Число жертв крушения лайнера в Южной Корее увеличилось до 124 человек
Число погибших при крушении лайнера в международном аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось до 124 человек, передает Newsis. Всего на борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа.
Издание со ссылкой на пожарных пишет о двух выживших членах экипажа. По данным Yonhap, спастись удалось двум женщинам — пассажиру и члену экипажа. Остальные 55 человек считаются пропавшими без вести.
«После столкновения с заграждением пассажиров выбросило из самолета. Шансы на выживание крайне малы, — цитирует Yonhap представителя пожарной службы. — Самолет почти полностью разрушен, и опознать погибших будет сложно. Мы занимаемся извлечением останков, что займет некоторое время».
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