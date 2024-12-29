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Пожарные сообщили о гибели почти всех людей на борту Jeju Air

При крушении самолета в аэропорту Муан, по предварительным данным, погибли все находившиеся на борту люди, кроме двоих спасенных. Всего на борту был 181 человек

Пожарные сообщили о гибели почти всех людей на борту Jeju Air
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При крушении самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее, по предварительным данным, погибли все находившиеся на борту люди, кроме двоих спасенных, сообщает Yonhap со ссылкой на пожарных. Среди выживших — один пассажир и один член экипажа.

На данный момент подтверждена гибель 85 человек, уточняет агентство. Всего на борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа.

При посадке лайнер рейсом из Бангкока выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего разломился на две части и загорелся.

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Судя по кадрам, показанным на местном телевидении, лайнер пытался приземлиться без шасси, он проскользил по полосе и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался и загорелся, сообщает агентство. Самолет почти полностью уничтожен взрывом. Пожар потушили.

Предварительной причиной катастрофы власти назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами.

«В настоящее время мы работаем над выяснением точной причины и деталей произошедшего», — заявили в авиакомпании. В Jeju Air уточнили, что разбившийся самолет был в эксплуатации 15 лет, происшествий до этого с ним не было.

В спасательной операции задействованы около 180 военнослужащих, пожарных машин и машин скорой помощи. Исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок выехал на место катастрофы.

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Елена Чернышова
авиакатастрофа самолет Южная Корея
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