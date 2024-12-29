Пожарные сообщили о гибели почти всех людей на борту Jeju Air
При крушении самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее, по предварительным данным, погибли все находившиеся на борту люди, кроме двоих спасенных, сообщает Yonhap со ссылкой на пожарных. Среди выживших — один пассажир и один член экипажа.
На данный момент подтверждена гибель 85 человек, уточняет агентство. Всего на борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа.
При посадке лайнер рейсом из Бангкока выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего разломился на две части и загорелся.
Судя по кадрам, показанным на местном телевидении, лайнер пытался приземлиться без шасси, он проскользил по полосе и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался и загорелся, сообщает агентство. Самолет почти полностью уничтожен взрывом. Пожар потушили.
Предварительной причиной катастрофы власти назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами.
«В настоящее время мы работаем над выяснением точной причины и деталей произошедшего», — заявили в авиакомпании. В Jeju Air уточнили, что разбившийся самолет был в эксплуатации 15 лет, происшествий до этого с ним не было.
В спасательной операции задействованы около 180 военнослужащих, пожарных машин и машин скорой помощи. Исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок выехал на место катастрофы.
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