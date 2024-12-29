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Очевидцы рассказали о взрывах и возгорании двигателя до крушения Jeju Air

Свидетели крушения самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее рассказали, что видели огонь в двигателе и слышали несколько взрывов перед авиакатастрофой, передает агентство Yonhap.

41-летний Ю Чжэ Ён отдыхал в пансионате недалеко от аэропорта. Он сообщил агентству, что видел возгорание двигателя в правом крыле. «Я рассказывал своей семье, что с самолетом что-то не так, когда услышал громкий взрыв», — заявил он.

Еще один свидетель прогуливался в 4,5 км от аэропорта в момент катастрофы. «Я увидел, что самолет снижается, и подумал, что он вот-вот приземлится, когда заметил вспышку, — сказал он. — Затем раздался громкий хлопок, в воздухе появился дым, и я услышал серию взрывов».

По словам 70-летнего очевидца Ким Ён Чхоля, самолет не смог приземлиться с первой попытки и сделал круг, после чего разбился. За пять минут до авиакатастрофы он слышал скрежет металла», «громкий взрыв» и видел «клубы черного дыма».

Власти Южной Кореи называли возможной причиной падения самолета повреждение шасси из-за столкновения с птицей.

Материал дополняется

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Южная Корея авиакатастрофа
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