Несколько человек выжили при крушении самолета Jeju Air в Южной Корее
Три человека выжили при крушении самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее, сообщает Yonhap.
По меньшей мере 28 человек погибли, они были найдены в хвостовой части самолета.
Всего на борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа. Большинство — граждане Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда.
Лайнер прилетел из Бангкока. При приземлении он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Самолет разломился на две части и загорелся.
Начато расследование. На месте крушения продолжается спасательная операция.
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