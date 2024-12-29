Три человека выжили при крушении самолета Jeju Air в Южной Корее

Несколько человек выжили при крушении самолета Jeju Air в Южной Корее

Три человека выжили при крушении самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее, сообщает Yonhap.

По меньшей мере 28 человек погибли, они были найдены в хвостовой части самолета.

Всего на борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа. Большинство — граждане Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда.

Лайнер прилетел из Бангкока. При приземлении он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Самолет разломился на две части и загорелся.

Начато расследование. На месте крушения продолжается спасательная операция.