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Новый год 2024 ,  
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Москвичей предупредили об одной из самых морозных ночи на Новый год

Гидрометцентр предупредил о морозах с 31 декабря в Московском регионе
Сюжет
Новый год 2024
Температура воздуха в ночь с 31 декабря на 1 января в Московском регионе может опуститься до минус 15 градусов. Синоптики предполагают, что предстоящий Новый год войдет в тройку самых холодных в XXI веке.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В воскресенье, 31 декабря, в Москве и Подмосковье ожидается похолодание, температура воздуха может опуститься до минус 13 градусов Цельсия. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«После теплой погоды, которая отмечалась в Москве и области с 17 декабря по настоящее время, 31 декабря в связи с распространением арктической воздушной массы в северной половине Европейской территории, в том числе в Москве и Московской области ожидается понижение температуры», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

По данным синоптиков, 31 декабря в столице ожидается облачная погода со снегом, температура воздуха ночью и утром составит от минус 3 до минус 1 градуса Цельсия, в Подмосковье — от минус 5 до нуля градусов. Однако уже днем температура понизится в Москве до минус 10, а в области до минус 13 градусов. При этом скорость ветра достигнет 5-10 м/с.

Гидрометцентр ожидает, что в новогоднюю ночь температура воздуха в регионе составит от минус 15 до минус 10 градусов Цельсия, что ниже климатической нормы на 6-7 градусов. Днем 1 января синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков, при этом температурных изменений не ожидается. Скорость северного ветра составит 3-8 м/с.

При этом 2 и 3 января ожидается понижение температуры в Московском регионе — по данным Гидрометцентра, она достигнет минус 25 — минус 20 градусов Цельсия, что ниже климатической нормы на 14 градусов.

Синоптики отмечают, что самая холодная новогодняя ночь зафиксирована в 2003 году, тогда температура опустилась до минус 15,4 градусов. Они предполагают, что предстоящий Новый год войдет в тройку самых холодных в XXI веке.

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Юлия Овчинникова
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