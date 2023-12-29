Суд приговорил бывшего замглавы МЧС к пяти годам колонии
Мосгорсуд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича по обвинению в превышении полномочий (ч. 3 ст. 285 УК).
«Назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных органах РФ, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий и функций представителя власти сроком на два года», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы московских судов.
Процесс проходил в Мосгорсуде в закрытом режиме, поскольку дело содержит засекреченные материалы.
Гуровича задержали и арестовали в июле прошлого года. Как рассказывал источник РБК, дело связано со строительством мобильного госпиталя в Иваново, на который выделили 2,5 млрд руб.
Также обвинение касалось мобильного госпиталя в Мурманской области для пациентов с COVID-19. По данным Следственного комитета, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн руб. для его строительства. В СК заявили, что госпиталь возвели «без учета климатических условий региона», он не использовался по назначению и впоследствии был демонтирован. Гурович знал об этом, но не принял нужных мер, считает следствие. Ведомство оценило ущерб бюджету региона более чем в 323 млн руб.
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Гуровича назначили замглавы МЧС в июне 2018 года. Он курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы. До прихода в министерство Гурович работал на разных должностях в Федеральной миграционной службе и Федеральном казначействе.
25 мая 2022 года президент Владимир Путин подписал указ об отставке замминистра. Источник РБК сообщил, что сотрудники ФСБ провели проверку силовых структур в курируемом им блоке.
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