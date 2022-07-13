Бывшего замглавы МЧС Гуровича задержали по делу о превышении полномочий

Задержание связано с нарушениями при строительстве мобильного инфекционного госпиталя в Иваново, на который выделили 2,5 млрд руб., рассказали источники РБК. Следствие заинтересовалось сотрудниками МЧС еще в январе 2022 года

Андрей Гурович (Фото: МЧС России)

Бывший замглавы МЧС Андрей Гурович задержан в Москве по подозрению в должностных преступлениях, сообщил источник РБК.

По его словам, Гуровича подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве мобильного госпиталя в Иваново. «Гурович был задержан по представлению сотрудников ФСБ во вторник, 12 июля, по месту жительства», — рассказал собеседник РБК.

Также источник отметил, что следствие изучает документацию проекта строительства мобильного госпиталя в Мурманске. По словам собеседника РБК, представители МЧС осуществляли подготовку документов и контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, выделенных на развертывание госпиталя в этом регионе.

Ранее о задержании экс-замминистра сообщили со ссылкой на свои источники ТАСС и «Коммерсантъ».

По словам собеседника «Коммерсанта», бывший замминистра — главный фигурант дела, но есть и другие установленные и неустановленные лица из числа сотрудников МЧС, однако их уголовное преследование пока не проводится. Как пишет газета, все они участвовали в строительстве мобильных и быстровозводимых госпиталей для заболевших COVID-19.

В январе 2022 года управление Следственного комитета по Ивановской области сообщило, что расследует уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК) сотрудниками департамента строительства и архитектуры региона при контроле за возведением временного инфекционного госпиталя для больных коронавирусной инфекцией.

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Следователи также отправляли письмо на имя Гуровича с просьбой «выделить представителей МЧС, осуществлявших подготовку документов и контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, выделенных на развертывание госпиталя, для допроса их в качестве свидетелей по уголовному делу».

В материалах дела указывалось, что правительство поручило МЧС контролировать использование бюджетных средств, выделенных на возведение временного госпиталя. На документах, имеющих отношение к проекту, стояли подписи Гуровича, директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС генерал-лейтенанта Олега Мануйло и еще нескольких сотрудников центрального аппарата.

Стоимость контракта — 2,5 млрд руб. Тогда следователи отмечали, что сотрудники департамента строительства и архитектуры Ивановской области предоставили в МЧС недостоверные сведения о полном освоении денежных средств и выполнении всех мероприятий по развертыванию инфекционного госпиталя.

Указ об отставке Гуровича президент Владимир Путин подписал 25 мая, в день расширенной коллегии МЧС и назначения нового главы министерства Александра Куренкова. Источник РБК тогда сообщил, что в курируемом Гуровичем блоке ведомства прошла проверка силовых структур. «Проверку проводили сотрудники ФСБ, и она, в первую очередь, связана с его работой», — сказал он.

Заместителем министра МЧС Гурович стал в июне 2018 года. До этого он работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе, в Федеральном казначействе. Накануне прихода в МЧС Гурович руководил управлением Федерального казначейства по Москве. За время службы в министерстве был награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетной грамотой президента Российской Федерации.