Суд в Москве арестовал доцента МГУ Лобанова на 15 суток

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 76,08 (+0,42) Инвестиции, 19:52
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 71,98 (+0,65) Инвестиции, 19:52
Каким был «Король футбола» Пеле. Фотогалерея Спорт, 22:18 
«Коммерсантъ» узнал об отказе от прямых выборов глав ДНР и ЛНР Политика, 22:15
Тренды образования в школе: профессия, экзамены, расширенная реальность Специальный проект, 22:06
Нидерланды перестали автоматически давать убежище уклонистам из России Политика, 22:06
Медведева назвала «блокбастером» мужской турнир на чемпионате России Спорт, 22:04
Умер Пеле Спорт, 21:59
Суд в Москве арестовал доцента МГУ Лобанова на 15 суток Общество, 21:35
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Путин подписал закон о работе такси Политика, 21:31
Даниил Медведев назвал самый безумный матч в карьере Спорт, 21:22
Путин назвал музыку Артемьева символом эпохи Общество, 21:15
Кибербезопасность на аутсорсинге: как защитить инфраструктуру региона РБК и РТК-Солар, 21:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:08
Офис Зеленского заявил о 100% совпадении мнений с США о военном конфликте Политика, 20:55
В Киеве заявили о готовности расследовать падение ракеты в Белоруссии Политика, 20:51
Общество ,  
0 

Суд в Москве арестовал доцента МГУ Лобанова на 15 суток

Утром 29 декабря у Михаила Лобанова прошли обыски по делу экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, внесенного в список иноагентов
Михаил Лобанов
Михаил Лобанов (Фото: Михаил Лобанов / YouTube)

Никулинский суд Москвы арестовал на 15 суток основателя платформы «ВыДвижение», доцента механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова, который был задержан после обыска по делу бывшего депутата Ильи Пономарева (признан иноагентом), сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Суд постановил избрать меру пресечения Михаилу Лобанову в виде ареста на 15 суток по статье о неповиновении распоряжению полицейского (ст. 19.3 КоАП)», — сообщили в суде.

РБК направил запрос в Никулинский районный суд Москвы.

Платформа «ВыДвижение» — проект депутата Александра Замятина и Михаила Лобанова. Он создан для подготовки кандидатов к муниципальным выборам, в том числе изготовления необходимых документов и медийной поддержки.

Ранее 29 декабря по делу экс-депутата Пономарева следователи провели обыск у Лобанова, после чего его задержали. «РИА Новости» пишет, что обыски также провели у администраторов телеграм-каналов «Утро февраля» и бывших мундепов, «участвовавших в Польше в так называемом Съезде народных депутатов» (экс-депутат Пономарев выступал организатором мероприятия).

Адвокат Михаила Лобанова в телеграм-канале подзащитного рассказал, что тот не был знаком с Пономаревым, а при его задержании сотрудники полиции применили силу. «Михаил успел передать, что при обыске его били по лицу и в грудь. На полу в квартире осталась кровь», — говорится в сообщении.

Читайте на РБК Pro
Что ждет мир в 2023 году: рассказывают Маск, Безос, Даймон
Крах FTX и рекордная инфляция: главные инвестиционные разочарования года
Что налогоплательщики увидят на налоговом счету 1 января 2023 года
Жидкий азот и «волшебная» курица: как Роналду поддерживает форму

Пономарев пояснил РБК, что не слышал о большинстве людей, у которых прошли обыски в связи с его делом. «Против меня за последнее время возбуждено четыре уголовных дела, насколько мне известно. Насколько известно — потому что в нарушение закона адвокатов в известность не ставят, на мои вопросы не отвечают, и я узнаю про них из СМИ. Поэтому по сути обвинений вряд ли могу что-то сказать, да и вряд ли это имеет значение: им важен сам факт и звездочки на погонах. Что касается уже третьей волны обысков и задержаний, то ничего не изменилось: про некоторых людей, к которым пришли, я что-то слышал, про большинство — ничего. В любом случае ни с одним мы не связаны какими бы то ни было рабочими отношениями», — сказал Пономарев.

Пономарев избирался в Госдуму в 2007 и в 2011 годах от Новосибирской области по спискам «Справедливой России». Впоследствии парламентарий вышел из партии. С 2014 года депутат проживает за границей. В 2015 году Следственный комитет предъявил политику обвинения в пособничестве в растрате $750 тыс. из средств фонда «Сколково», он объявлен в розыск. В 2019-м он сообщил, что получил гражданство Украины.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
депутат суд Москва Илья Пономарев
Материалы по теме
МВД объявило в розыск экс-депутата Илью Пономарева
Политика
Экс-депутат Пономарев заявил о получении от Порошенко гражданства Украины
Политика
Силовики пришли с обысками к бывшим московским депутатам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter