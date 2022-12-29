Суд в Москве арестовал доцента МГУ Лобанова на 15 суток

Утром 29 декабря у Михаила Лобанова прошли обыски по делу экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, внесенного в список иноагентов

Михаил Лобанов (Фото: Михаил Лобанов / YouTube)

Никулинский суд Москвы арестовал на 15 суток основателя платформы «ВыДвижение», доцента механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова, который был задержан после обыска по делу бывшего депутата Ильи Пономарева (признан иноагентом), сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Суд постановил избрать меру пресечения Михаилу Лобанову в виде ареста на 15 суток по статье о неповиновении распоряжению полицейского (ст. 19.3 КоАП)», — сообщили в суде.

РБК направил запрос в Никулинский районный суд Москвы.

Платформа «ВыДвижение» — проект депутата Александра Замятина и Михаила Лобанова. Он создан для подготовки кандидатов к муниципальным выборам, в том числе изготовления необходимых документов и медийной поддержки.

Ранее 29 декабря по делу экс-депутата Пономарева следователи провели обыск у Лобанова, после чего его задержали. «РИА Новости» пишет, что обыски также провели у администраторов телеграм-каналов «Утро февраля» и бывших мундепов, «участвовавших в Польше в так называемом Съезде народных депутатов» (экс-депутат Пономарев выступал организатором мероприятия).

Адвокат Михаила Лобанова в телеграм-канале подзащитного рассказал, что тот не был знаком с Пономаревым, а при его задержании сотрудники полиции применили силу. «Михаил успел передать, что при обыске его били по лицу и в грудь. На полу в квартире осталась кровь», — говорится в сообщении.

Пономарев пояснил РБК, что не слышал о большинстве людей, у которых прошли обыски в связи с его делом. «Против меня за последнее время возбуждено четыре уголовных дела, насколько мне известно. Насколько известно — потому что в нарушение закона адвокатов в известность не ставят, на мои вопросы не отвечают, и я узнаю про них из СМИ. Поэтому по сути обвинений вряд ли могу что-то сказать, да и вряд ли это имеет значение: им важен сам факт и звездочки на погонах. Что касается уже третьей волны обысков и задержаний, то ничего не изменилось: про некоторых людей, к которым пришли, я что-то слышал, про большинство — ничего. В любом случае ни с одним мы не связаны какими бы то ни было рабочими отношениями», — сказал Пономарев.