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США введут обязательный тест на COVID для прибывающих рейсами из Китая

Каждый человек старше двух лет, прибывающий в США, должен будет показать отрицательный результат теста на COVID, взятого в течение двух дней после вылета из материкового Китая

США с 5 января начнет требовать от всех, кто прибывает воздушным транспортом из Китая, предоставить отрицательный тест на COVID-19. Об этом объявила администрация американского президента Джо Байдена, передает Politico.

Согласно новым правилам, любой человек старше двух лет должен будет показать отрицательный результат теста, взятого в течение двух дней после вылета из аэропортов материкового Китая, Гонконга и Макао.

Администрация Байдена приняла такие меры, чтобы предотвратить потенциальное распространение новых вариантов COVID на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в Китае, пишет издание.

Глава Минздрава Италии Горацио Скиллачи сообщил, что страна вводит обязательное тестирование на коронавирус, включая мазки с антигенами и секвенирование вируса, для всех прибывающих из Китая.

«Эта мера является незаменимой для наблюдения и обнаружения любых вариантов вируса, чтобы защитить итальянское население», — сказал он.

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Виктория Громова Виктория Громова
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