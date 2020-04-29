Кураев заявил о «никаком» отношении к запрету служить ему в церкви

Андрей Кураев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Протодиакон Андрей Кураев еще не задумывался о своем отношении к запрету в служении, так как он скорбит из-за смерти наставника. Об этом Кураев заявил РБК.

«Пока никак не отношусь [к запрету в служении], потому что сегодня другое, гораздо более значимое событие произошло: скончался протоиерей Георгий Бреев», — сказал Кураев. Протодиакон уточнил, что именно настоятель храма в Крылатском 35 лет назад дал ему рекомендацию в семинарию.

«Сегодня я еще раз осиротел, мои мысли только об этом», — добавил Кураев.

Ранее глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл запретил Кураеву совершать священнодействия до принятия решения епархиальным церковным судом. Причиной запрета в указе патриарха названо публичное оскорбление Кураевым памяти умершего недавно настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, заразившегося коронавирусом.