Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 73,66 (-0,06) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 90,21 (+0,08) Инвестиции, 13:16
Театры на Таганке получили общее руководство после почти 30 лет раскола Общество, 21:06 Федуна и Гинера выдвинули кандидатами в исполком РФС Спорт, 20:40 Греф спрогнозировал затихание «хвоста коронавируса» к июню Общество, 20:33 Александр Дюков остался единственным кандидатом на пост главы РФС Спорт, 20:29 Минпромторг предложил способ борьбы с ростом цен на металл Бизнес, 20:13 Boeing 737 MAX совершил первый коммерческий рейс после долгого запрета Инвестиции, 20:01 Суд арестовал бывшего схиигумена Сергия по делу о склонении к суициду Общество, 19:56 Суд решил «извергнуть из сана» Андрея Кураева за «хулу на Церковь» Общество, 19:52 Акции добывающих биткоин компаний выросли на 300-500% за 2 месяца Крипто, 19:47 Бывшего схимонаха Сергия привезли в Басманный суд. Видео Общество, 19:42 «Космонавт в области моды»: Юдашкин, Хромченко и другие — о Пьере Кардене Стиль, 19:17 Russ Outdoor и «Квант» запускают таргетинг рекламы на билбордах Пресс-релиз, 19:15 В SA Media Group подвели итоги года Пресс-релиз, 19:13 Власти Москвы отчитались о росте смертности в ноябре в полтора раза Общество, 19:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

Греф спрогнозировал затихание «хвоста коронавируса» к июню

По словам президента Сбербанка, пандемия ослабнет к началу следующего лета, на что, в частности, повлияет общедоступность вакцин. В целом, убежден Греф, последствия коронавируса никуда не исчезнут
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС высказался по поводу того, когда стихнет пандемия коронавируса COVID-19. По его мнению, это произойдет в начале лета 2021 года.

«Хвост коронавируса наверняка перейдет на первое полугодие. Впрочем, я оптимистичен, думаю, к июню вакцины станут общедоступны, пандемия стихнет, хотя ее последствия никуда не исчезнут», — сказал он, отвечая на вопрос, чего стоит ожидать от следующего года.

Греф сообщил, что был одним из первых, кто опробовал на себе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это, по его словам, произошло еще в апреле. «Тогда других вариантов не было. Нам поручили проектное сопровождение производства вакцины, трансфера технологии из сектора науки в индустрию. Когда я увидел, что академик [Александр] Гинцбург и его команда из Центра Гамалеи привились, возложив на себя ответственность, то решил присоединиться к ним», — рассказал президент Сбербанка.

Эксперт оценил данные Сбербанка по переболевшим COVID-19 в России
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Греф сообщил, что часто с момента вакцинации был в командировках, где пересекался с большим числом людей, в том числе переболевшими COVID-19, но еще не знавшими об этом. «Потом все, кто ездил с нами, заболевали, а я оставался в строю», — сказал он.

Греф отметил, что никаких побочных эффектов после укола в его организме не происходило. При этом он добавил, что не будет заставлять своих сотрудников вакцинироваться в обязательном порядке. 

Сбербанк подвел итоги коронавирусного года для россиян
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

В октябре Греф в программе Наили Аскер-заде на канале «Россия 1» уже говорил, что сделал прививку от коронавируса. Однако тогда он не сказал, что получил вакцину еще в апреле. «Я сделал прививку. Мне приходилось много общаться, я ездил по отделениям, и не хотелось просто выпадать там на две-три недели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку», — говорил он.

К настоящему моменту в России зарегистрировано две вакцины от COVID-19. Первую, «Спутник V», разработали в научно-исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи и зарегистрировали в августе. Вторую, «ЭпиВакКорона», разработанную новосибирским центром «Вектор», зарегистрировали в середине октября.

В мае была зарегистрирована дочерняя компания Сбербанка для производства вакцины от коронавируса ООО «Иммунотехнологии». В августе Греф подтвердил, что Сбербанк финансирует и создание препарата, и саму организацию. По его словам, она помогает Минздраву и учреждениям «проводить эти разработки и делать трансфер технологии».
 

Автор
Михаил Юшков
Герман Греф Сбербанк коронавирус
Материалы по теме
Сбербанк спрогнозировал пики заболеваемости COVID
Общество
Аналитики Сбербанка назвали сроки восстановления докризисной занятости
Экономика
Сбербанк спрогнозировал наступление пика эпидемии коронавируса в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter