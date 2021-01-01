Греф спрогнозировал затихание «хвоста коронавируса» к июню

По словам президента Сбербанка, пандемия ослабнет к началу следующего лета, на что, в частности, повлияет общедоступность вакцин. В целом, убежден Греф, последствия коронавируса никуда не исчезнут

Герман Греф (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС высказался по поводу того, когда стихнет пандемия коронавируса COVID-19. По его мнению, это произойдет в начале лета 2021 года.

«Хвост коронавируса наверняка перейдет на первое полугодие. Впрочем, я оптимистичен, думаю, к июню вакцины станут общедоступны, пандемия стихнет, хотя ее последствия никуда не исчезнут», — сказал он, отвечая на вопрос, чего стоит ожидать от следующего года.

Греф сообщил, что был одним из первых, кто опробовал на себе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это, по его словам, произошло еще в апреле. «Тогда других вариантов не было. Нам поручили проектное сопровождение производства вакцины, трансфера технологии из сектора науки в индустрию. Когда я увидел, что академик [Александр] Гинцбург и его команда из Центра Гамалеи привились, возложив на себя ответственность, то решил присоединиться к ним», — рассказал президент Сбербанка.

Греф сообщил, что часто с момента вакцинации был в командировках, где пересекался с большим числом людей, в том числе переболевшими COVID-19, но еще не знавшими об этом. «Потом все, кто ездил с нами, заболевали, а я оставался в строю», — сказал он.