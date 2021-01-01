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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт оценил данные Сбербанка по переболевшим COVID-19 в России

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Расчеты аналитиков «СберИндекса», согласно которым к концу года число переболевших коронавирусом в России превысит 16,6 млн, не могут быть достоверными, так как они основаны на математической модели и не берут в расчет все противоэпидемические меры и ограничения, применяемые для борьбы с коронавирусом. Об этом РБК заявил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико.

«Процитированные в некоторых СМИ выводы аналитиков о том, что количество жителей России, заболевших COVID-19 с начала пандемии, может значительно превышать данные официальной статистики, основываются на математической модели и не учитывают весь объем проводимых противоэпидемических и ограничительных мер, а также ряд других значимых факторов, оказывающих влияние на развитие эпидемического процесса. Именно поэтому эти выводы нельзя считать достоверными», — сказал академик.

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Аналитики «СберИндекса» с помощью математической модели SEIR (она учитывает динамику эпидемии, плотность населения и его мобильность, а также инкубационный период, летальность, долю бессимптомных больных и ряд других параметров) подсчитали, что к концу года COVID-19 переболеют 16,6 млн россиян, или 11,3% населения. Согласно расчетам, уровень заражения коронавирусом в пять-шесть раз превосходит официальные данные за счет случаев заболевания в легкой форме и бессимптомных носителей.

С учетом тех, у кого COVID-19 протекает бессимптомно, ежедневно коронавирусом заражаются около 165 тыс. человек, «то есть почти в шесть раз больше официальных данных», указали аналитики. Согласно их модели, число россиян, перенесших инфекцию, на 31 декабря достигнет таких цифр.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в России выявлено 29 018 случаев заражения коронавирусом, 563 человека умерли, 27 397 выздоровели. С начала эпидемии число зараженных превысило 2,9 млн, умерли более 53,6 тыс. человек, выздоровели свыше 2,3 млн.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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