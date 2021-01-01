Эксперт оценил данные Сбербанка по переболевшим COVID-19 в России

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Расчеты аналитиков «СберИндекса», согласно которым к концу года число переболевших коронавирусом в России превысит 16,6 млн, не могут быть достоверными, так как они основаны на математической модели и не берут в расчет все противоэпидемические меры и ограничения, применяемые для борьбы с коронавирусом. Об этом РБК заявил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико.

«Процитированные в некоторых СМИ выводы аналитиков о том, что количество жителей России, заболевших COVID-19 с начала пандемии, может значительно превышать данные официальной статистики, основываются на математической модели и не учитывают весь объем проводимых противоэпидемических и ограничительных мер, а также ряд других значимых факторов, оказывающих влияние на развитие эпидемического процесса. Именно поэтому эти выводы нельзя считать достоверными», — сказал академик.

Аналитики «СберИндекса» с помощью математической модели SEIR (она учитывает динамику эпидемии, плотность населения и его мобильность, а также инкубационный период, летальность, долю бессимптомных больных и ряд других параметров) подсчитали, что к концу года COVID-19 переболеют 16,6 млн россиян, или 11,3% населения. Согласно расчетам, уровень заражения коронавирусом в пять-шесть раз превосходит официальные данные за счет случаев заболевания в легкой форме и бессимптомных носителей.

С учетом тех, у кого COVID-19 протекает бессимптомно, ежедневно коронавирусом заражаются около 165 тыс. человек, «то есть почти в шесть раз больше официальных данных», указали аналитики. Согласно их модели, число россиян, перенесших инфекцию, на 31 декабря достигнет таких цифр.