Половина родителей заявила о беспрецедентном отставании школьников

Более половины родителей винят в отставании весеннюю удаленку, спровоцировавшую провал в знаниях. Каждый пятый опрошенный считает, что учителя не готовы проводить занятия дистанционно. Директора школ с этим не согласны

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Более половины родителей (53%) заявили о беспрецедентном отставании учеников по образовательной программе. Об этом говорится в исследовании группы сервисов «Актион Образование» (есть у РБК).

В опросе участвовали более 3 тыс. человек — около 1,6 тыс. директоров школ и их заместителей и 1,4 тыс. родителей из 65 российских регионов.

Руководство школ с родителями не согласилось. Почти половина — 47% — опрошенных директоров заявили, что в этом году отставание школьников минимальное, а каждый пятый (22%) утверждает, что его ученики вообще не отстают от программы. При этом среди участвовавших в исследовании родителей на минимальное снижение образовательных результатов у детей надеются лишь 29%.

На вопрос, в чем причина отставания школьников, директора и родители также ответили по-разному. Около 40% респондентов среди руководителей учебных учреждений заявили, что небольшое снижение результатов происходит после летних каникул ежегодно. С этим согласны лишь 11% опрошенных родителей. Большинство из респондентов — 54% — считают, что причиной отставания их детей могло стать дистанционное обучение весной, которое спровоцировало провал в знаниях. В частности, каждый пятый родитель среди проблем назвал неготовность учителей проводить занятие на удаленке (20%).