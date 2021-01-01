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Пандемия коронавируса ,  
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Половина родителей заявила о беспрецедентном отставании школьников

Более половины родителей винят в отставании весеннюю удаленку, спровоцировавшую провал в знаниях. Каждый пятый опрошенный считает, что учителя не готовы проводить занятия дистанционно. Директора школ с этим не согласны
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Более половины родителей (53%) заявили о беспрецедентном отставании учеников по образовательной программе. Об этом говорится в исследовании группы сервисов «Актион Образование» (есть у РБК).

В опросе участвовали более 3 тыс. человек — около 1,6 тыс. директоров школ и их заместителей и 1,4 тыс. родителей из 65 российских регионов.

Руководство школ с родителями не согласилось. Почти половина — 47% — опрошенных директоров заявили, что в этом году отставание школьников минимальное, а каждый пятый (22%) утверждает, что его ученики вообще не отстают от программы. При этом среди участвовавших в исследовании родителей на минимальное снижение образовательных результатов у детей надеются лишь 29%.

На вопрос, в чем причина отставания школьников, директора и родители также ответили по-разному. Около 40% респондентов среди руководителей учебных учреждений заявили, что небольшое снижение результатов происходит после летних каникул ежегодно. С этим согласны лишь 11% опрошенных родителей. Большинство из респондентов — 54% — считают, что причиной отставания их детей могло стать дистанционное обучение весной, которое спровоцировало провал в знаниях. В частности, каждый пятый родитель среди проблем назвал неготовность учителей проводить занятие на удаленке (20%).

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Осенью, по данным опроса, большинство школ (72%) не уходили на дистанционное обучение, несмотря на неформальную вторую волну пандемии коронавируса. На карантин отправлялись в основном учебные заведения в мегаполисах.

В 20,4% школ на удаленку переводили только классы, в которых кто-то заразился коронавирусом. Полностью на карантин закрывались около 7% заведений. Половина опрошенных родителей (51%) также сообщили, что дети продолжали ходить в школу. Другая часть отметила, что школьники все же перешли на удаленку всем учебным заведением или классом.

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Весной школьников переводили на удаленку из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Тогда эксперты отметили у большинства учащихся (83,8%) неблагополучные психические реакции. Сами школьники чаще всего жаловались на покраснение и усталость глаз (18,1 и 44,9%), а также на общее утомление при длительной работе за компьютером или другим устройством. В связи с этим Минпросвещения решило разработать нормативы для работы школьников с гаджетами, чтобы они не вредили здоровью детей.

В конце сентября в России вновь начался рост заболеваемости. В связи с этим осенние каникулы в Москве продлили на две недели вместо одной. После них, с 19 октября, учащихся 6–11-х классов перевели на удаленку, которую затем несколько раз продлевали. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, школьники будут обучаться дистанционно вплоть до конца второй четверти, до 30 декабря.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Виктория Полякова, Анна Левинская
школьники дистанционное обучение
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