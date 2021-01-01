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Адвокат назвала причину задержания бывшего схимонаха Сергия

Бывшего схимонаха заподозрили в склонении несовершеннолетних к самоубийству, сообщила его адвокат. Ранее уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области просил прокуратуру проверить ролик с Сергием
Бывший схимонах Сергий (Романов)
Бывший схимонах Сергий (Романов) (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), отлученного от церкви, задержали по подозрению в склонении несовершеннолетних к самоубийству, сообщила его адвокат Светлана Герасимова. Ее слова передает «Коммерсантъ-Урал».

О задержании Сергия в ночь на вторник сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. По данным «Коммерсантъ», его доставили на допрос в СКР по Свердловской области. В соцсетях опубликованы видео с территории Среднеуральского женского монастыря, на которых видно, что там находятся сотрудники правоохранительных органов.

Video

По данным газеты, поводом для задержания и допроса стала одна из проповедей бывшего схимонаха, опубликованных на YouTube, во время которой он спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее.

Уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков попросил прокуратуру проверить ролик на предмет призыва к самоубийствам, пишет со ссылкой на Морокова газета. «Мы посмотрели один из сюжетов, в котором, на наш взгляд, речь шла о призывах к готовности совершать самоубийства. Об этом говорили взрослые, но там были дети. Нам показалось, что это идет в разрез с законом о запрете информации, наносящей вред детям», — сказал омбудсмен.

Бывшего схимонаха Сергия задержали в Среднеуральском монастыре
Общество
Бывший схимонах Сергий (Романов)

Отец Сергий оказался в центре внимания летом этого года. Он резко выступал против закрытия церквей из-за коронавируса, называл его выдумкой и заявлял об угрозе «чипизации» населения. Он утверждал, что россиян «беззаконно сажают на самоизоляцию» и требовал смены в стране власти.

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В середине июня Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского монастыря и фактически захватил в нем власть. В июле схимонаха Сергия лишили сана, признав виновным в нарушении священнической присяги, однако он продолжил проводить богослужения. В сентябре церковный суд отлучил его от церкви.

Автор
Анастасия Батманова
Урал
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