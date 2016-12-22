Следователи рассказали о версиях ДТП с автобусом на Славянском бульваре

Представитель СК Светлана Петренко рассказала, что в ведомстве проверяют несколько версий. Водитель утверждает, что у автобуса отказали тормоза

Фото: Олег Яковлев / РБК

Выступая в эфире радиостанции «Вести FM», Петренко рассказала, что водитель автобуса, сбившего группу пешеходов на Кутузовском проспекте, в настоящий момент госпитализирован. Тем не менее он уже был допрошен. «Его версия, что отказали тормоза», — отметила она.

«В рамках уголовного дела и эта версия, и версия неисправности, и версия об ошибке водителя будут рассматриваться. Будут назначены все необходимые экспертизы», — отметила Петренко.

Дело о ДТП на Кутузовском проспекте расследуется по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Днем 26 декабря по распоряжению главы СК Александра Бастрыкина оно было передано в центральный аппарат ведомства. «К нему подключились наиболее квалифицированные следователи и следователи-криминалисты, имеющие опыт расследования таких преступлений», — говорилось в сообщении СК.

Рейсовый автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» 25 декабря. Жертвами аварии стали четыре человека, еще 11 пострадали.

По версии водителя, которая была озвучена накануне, он снял автобус с ручного тормоза, после чего транспортное средство само поехало вперед, несмотря на все его усилия. Однако с этой версией не согласны в группе ГАЗ. Там заявили, что первый анализ ДТП показывает, что водитель «с большой долей вероятности, не задействовал ни одну из тормозных систем. «Не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — указывалось в сообщении группы.

Видео: РБК

Версия водителя не соответствует тому, как двигался автобус, заявил в беседе с РБК автоюрист, бывший следователь МВД Станислав Лагойко. «Если автомобиль снять с ручного тормоза, он сам по себе не поедет. Даже если коробка-автомат, машина плавно начнет перемещаться вперед, но разгоняться не будет. На видеозаписи же мы видим, что автомобиль не только начал движение, но и переехал через бордюр и с ускорением поехал. Торможение при этом не применялось вовсе», — утверждает Лагойко. Он отметил, что даже в случае отказа тормозов у водителя были способы остановить транспортное средство: «Руления не было. Если не работали тормоза, почему он не рулил? Почему не заглушил двигатель?»



