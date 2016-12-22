ГАЗ рассказал о первых выводах по ДТП на «Славянском бульваре»

Изготовитель наехавшего на людей автобуса у метро «Славянский бульвар» компания «Группа ГАЗ» рассказала о первых результатах проведенного анализа обстоятельств ДТП. В компании допустили, что водитель не задействовал тормоза

Фото: Олег Яковлев / РБК

Согласно предварительному анализу ДТП, в результате которого автобус съехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар», колеса транспортного средства в начале движения были вывернуты вправо. Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии «Группы ГАЗ».

В ГАЗе уточнили, что на место аварии 25 декабря были направлены представители Ликинского автобусного завода «Группы ГАЗ», где был изготовлен автобус, с целью изучения обстоятельств происшествия. «Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо, и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования», — сказано в сообщении.

Кроме того, как говорится в комментарии «Группы ГАЗ», водитель «с большой долей вероятности» не задействовал ни одну из тормозных систем, которыми был оснащен автобус.

В сообщении компании уточняется, что автобусы данного типа оснащаются сертифицированной пневматической двухконтурной тормозной системой Wabco или Knorr-Bremse с системой ABS с двумя уровнями резервирования при отказе. «Первый уровень резервирования — когда при обрыве первого контура система имеет возможность затормозить вторым контуром, второй уровень — это задействование запасной тормозной системы, которая приводится в действие пружинными энергоаккумуляторами, находящимися в состоянии постоянной готовности к срабатыванию за счет предварительно сжатых пружин», — объясняют в ГАЗе.

Видео: life.ru

«Можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — говорится в сообщении.

В ГАЗе добавили, что причина аварии будет определена после технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных в таких случаях экспертиз.

ДТП, жертвами которого стали четыре человека, еще 11 пострадали, произошло 25 декабря. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Славянский бульвар» — центр «Сколково», съехал по ступенькам в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Полиция рассматривает две версии случившегося: техническая неисправность транспортного средства и неспособность водителя справиться с управлением. По факту ДТП заведено уголовное дело.

В ​компании «Мострансавто», которой принадлежал автобус, РБК ранее рассказали, что за рулем находился российский гражданин 58-летний Виктор Тихонов с 20-летним стажем работы.

Сам водитель при допросе в СКР рассказал, что автобус начал движение самопроизвольно, а его попытки остановить машину, не увенчались успехом. «Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала, и автобус продолжил движение», — говорилось в сообщении СКР.