Власти Москвы опубликовали список жертв аварии на «Славянском бульваре»

На сайте мэрии Москвы появился список погибших и пострадавших в результате съезда автобуса в подземный переход у метро «Славянский бульвар». По официальной информации, жертвами происшествия стали четыре человека, еще 11 пострадали

Фото: Олег Яковлев / РБК

Власти Москвы опубликовали список погибших и пострадавших в результате наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе у станции метро «Славянский бульвар».

Согласно официальным данным, жертвами происшествия стали четыре человека — две женщины, мужчина и 18-летний молодой человек. Из них трое не опознаны. Еще 11 граждан числятся пострадавшими: девять из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, двое отказались от медицинской помощи (состояние удовлетворительное).

Получивших травмы развозили в НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского, в городские клинические больницы имени С.П.Боткина, имени Юдина (№7), имени Л.А.Ворохобова (№67). Одного несовершеннолетнего пострадавшего доставили в детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н.Сперанского.

Рейсовый автобус съехал по ступенькам в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» по адресу: Славянский бульвар, 3, днем 25 декабря в 14:36 мск. Он следовал по маршруту «Славянский бульвар» — центр «Сколково». Полиция рассматривает две версии случившегося: техническая неисправность транспортного средства и неспособность водителя справиться с управлением.

Очевидец происшествия Анна Бурова рассказала корреспонденту РБК, что автобус заехал в переход, не снижая скорости. Один из пассажиров, который находился в автобусе в момент ДТП, заявил телеканалу «Дождь», что, на его взгляд, водитель мог действовать умышленно.

«Впереди стоял автобус, выезжает на тротуар, он мог в деревья поехать, а он специально, мне так показалось, взял и в переход ударился, — сказал пассажир. — Водитель даже в шоке не был, спокойно вышел и говорит, что не справился с управлением. И ходил вокруг автобуса, даже людям не помогал».

Видео: РБК

Как рассказали РБК в компании — операторе попавшего в аварию автобуса «Мострансавто», за рулем находился российский гражданин 58-летний Виктор Тихонов.

«У него стаж более 20 лет, российское гражданство, в «Мострансавто» он работает с 2000 года. Прошел предрейсовый медосмотр, автобус — техосмотр», — сообщили в компании. Сам автобус поступил в предприятие в 2017 году и эксплуатировался меньше года, но проходил все плановые проверки.

В настоящее время Следственный комитет ведет дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения (ч. 2 ст. 238 УК и ст. 264 УК).