СМИ узнали о восстановлении связи с ангольским спутником

Специалисты установили связь с ангольским спутником «Ангосат», им удалось получить телеметрию. Об этом сообщил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли, а также источник «Интерфакса».

Агентства не располагает официальным подтверждением информации. РБК направил запросы в «Роскосмос» и РКК «Энергия». 27 декабря пресс-служба РКК «Энергия», разработавшей аппарат, сообщила, что ведутся работы по возобновлению связи с «Ангосатом».

Спутник был запущен с Байконура 26 декабря и выведен на расчетную орбиту ракетой-носителем «Зенит-2SБ». В среду, 27 декабря, связь с ангольским спутником была потеряна, после того как он отделился от разгонного блока «Фрегат».

Источник РБК в ракетно-космической отрасли рассказал, что такие происшествия — это довольно распространенная ситуация. По его словам, связь со спутниками «пропадает периодически», а потом устанавливается вновь. Как сообщил источник агентства «Интерфакс», связь со спутником могла отключиться из-за неисправности в вычислительных системах. Собеседник агентства отметил, что у «Ангосата» перестал работать передатчик или цифровая вычислительная машина. По его словам, также могли возникнуть проблемы с аккумуляторной батареей.

Представитель страховой компании СОГАЗ рассказал РБК, что спутник был застрахован в «ВТБ Страхование» и СОГАЗе на $121 млн.

«Ангосат» — первый спутник, который построен по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы на основе инновационной служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства. Он предназначен для ведения трансляций с геостационарной орбиты на территорию Анголы и Африки.