Как защититься от мошенников⁠,
0

Дочь мурманского губернатора стала жертвой мошенников

Сюжет
Как защититься от мошенников
Жертвой мошенников стала дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, она передала им деньги под шантажом и угрозами. Возбуждено уголовное дело, угрозы продолжаются
Андрей Чибис
Андрей Чибис (Фото: Петр Ковалев/ТАСС)

Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса подверглась шантажу и вымогательству со стороны мошенников, сообщил глава региона. Возбуждено уголовное дело.

«Моя дочка Лиза стала жертвой телефонных мошенников. К сожалению, от этого никто не застрахован», — написал он.

По словам губернатора, все началось с кода для получения доставки, а затем вылилось в шантаж, угрозы — и дочери Чибиса, и другим членам семьи. У мошенников получилось вынудить девушку отдать им деньги. Сумму он не уточнил.

Чибис добавил, что угрозы продолжаются и сейчас, в том числе запугивания фейками в соцсетях. «Этим вопросом уже занимаются правоохранительные органы, но я посчитал правильным поделиться с вами этим, потому что это пример моей семьи», — добавил глава региона.

ВТБ сообщил о снижении среднего «чека» мошенников в четыре раза
Финансы
Фото:DimaBerlin / Shutterstock

Чибис женат, у него двое детей. Жена — Евгения Чибис, кандидат экономических наук, в настоящее время возглавляет Единый волонтерский центр Мурманской области. У супругов двое детей — дочь Елизавета и сын Владимир. Летом 2022 года Чибис сообщил, что его дочь подала документы для поступления в МГУ.

«Лиза очень любит историю и обществознание, поэтому старейший университет России выбрала не случайно — с факультета «Глобальные процессы и дипломатия» выпустился не один десяток федеральных и региональных экспертов», — написал он тогда в телеграм-канале.

Ранее пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД рассказала о схемах мошенников в зависимости от возраста жертв.

Так, возрастная группа 45–60 становится целью злоумышленников, которые представляются сотрудниками госорганов или финансовых структур, жертвам сообщают о «блокировке счетов», «финансировании терроризма» и добиваются переводов либо передачи денег через курьера.

Для более молодых людей в возрасте от 26–40 лет характерны в том числе обманы, связанные с маркетплейсами и вредоносными ссылками под видом доставки или акций.

