ВТБ сообщил о снижении среднего «чека» мошенников в четыре раза

Форум «Россия зовет!»⁠,
0

ВТБ: средний «чек» мошенников сократился в четыре раза
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Сюжет
Как защититься от мошенников
ВТБ VTBR ₽71,44 -0,83% Купить
Фото: DimaBerlin / Shutterstock
Фото: DimaBerlin / Shutterstock

Средняя сумма похищаемых мошенниками денег у банковских клиентов снизилась в четыре раза, сообщил РБК заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». По его словам, банк усилил контроль за подозрительными операциями, что помогло сохранить на 16% больше клиентских средств, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отметили в ВТБ, злоумышленники непрерывно совершенствуют свои основные методы работы — социальную инженерию и кибератаки.

«Они постоянно эволюционируют: от звонков операторов сотовой связи об изменении тарифов до схем с выводом средств через криптовалюту и дублирования аккаунтов пользователей в мессенджерах», — рассказали в банке.

Так, в 2025 году популярным инструментом обмана стали дипфейки — технология искусственного интеллекта для создания аудио- и видеосообщений с голосами родственников или сотрудников банков на основе записей из социальных сетей.

Мошенники начали массово заставлять россиян им перезванивать
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Также мошенники стали чаще применять схемы с обналичиванием средств. Они убеждают жертв снимать деньги через банкоматы и передавать курьерам, чтобы не оставлять цифровой след.

Кроме того, в уходящем году получило широкое распространение вредоносное приложение NFC Gate для перехвата сигнала бесконтактного чипа и передачи на другое устройство. С его помощью мошенники принуждают жертв вносить наличные на карту «дропа» (подставного лица, контролируемого преступниками) в банкоматах под видом «безопасного счета», пояснили в банке.

«Наши совместные усилия с участниками рынка и регуляторами значительно усложняют жизнь злоумышленникам, но они быстро адаптируются. Чтобы побеждать в этой борьбе, недостаточно просто блокировать атаки. Нужны превентивные меры», — сказал Саранцев. К таким превентивным мерам он отнес развитие передовых технологий, тесное межотраслевое сотрудничество и мощную законодательную поддержку.

По словам эксперта, ВТБ принимает активное участие в создании государственной информсистемы «Антифрод», которая призвана обеспечить оперативный обмен данными и установить новый уровень безопасности для всех участников финансового рынка.

Также банк осуществляет комплексную программу защиты клиентов, которая выявляет атипичное поведение и предупреждает о рисках. Например, в случае установки приложений для удаленного доступа к смартфону или при звонках с подозрительных номеров.

«Для подтверждения онлайн-операции банк попросит приложить банковскую карту к смартфону (если клиенту доступна технология NFC на смартфоне) или сделать селфи (подтвердить биометрией)», — уточнили в ВТБ. Банк тесно сотрудничает с правоохранительными органами в расследованиях киберпреступлений и для возврата украденных денег.

По данным ВТБ, за 2,5 года при его участии обнаружено почти 300 тыс. «дропов» и заблокировано свыше 4 млрд руб. похищенных денежных средств.

Авторы
Теги
Компании
Денис Малышев
ВТБ мошенники киберпреступления «Россия зовет!»
БАНК ВТБ (ПАО)
