Путин рассказал о работе над повышением стипендий для аспирантов

Путин рассказал о стипендиях до 75 тыс. руб. для аспирантов

Президент заявил, что стипендии для некоторых аспирантов теперь составят 75 тыс. руб., отметив, что государство работает над повышением выплат. При этом прекращаются выплаты стипендий в 4,5 тыс. руб., добавил Путин

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские власти работают над повышением стипендий для аспирантов, в частности, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства упомянул стипендию в 75 тыс. руб. Двумя днями ранее стипендию такого размера учредили для аспирантов и адъюнктов, проводящих исследования в научно-технической сфере.

«Сейчас стипендия будет 75 тыс. Наверное, это не самая большая цифра, но все-таки жить можно уже. Это никогда лишним не бывает. Когда других источников нет, когда человеку приходится концентрироваться на том деле, которому он себя посвятил, конечно, это важно, я понимаю. Правда, там некоторые виды всяких выплат вообще прекращаются — где-то бессмысленные 4,5 тыс. и еще какие-то такие незначительные. Надеюсь, никто и не заметит», — сказал президент.

4,5 тыс. руб. в месяц — стипендия президента для обучающихся на неприоритетных направлениях.

Аспиранты, обучающиеся по приоритетным направлениям, то есть в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, могли получить президентскую стипендию в размере 14 тыс. руб. в месяц. В марте 2023 года в Минобрнауки сообщили о планах повысить их до 50 тыс. руб.

Кроме того, ведомство планировало учредить 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий имени физика Камиля Валиева — за достижения в области электроники. Предполагается, что их размер составит 50 тыс. и 75 тыс. руб. соответственно.

Стипендию 75 тыс. руб. в месяц назначают на срок от одного года до четырех лет. Число получающих выплаты не может превышать 2 тыс. человек в год. Кандидата на получение стипендии выдвигает научный руководитель.

Гранты и стипендии, которые получали аспиранты и адъюнкты как молодые ученые или студенты и аспиранты, обучающиеся на приоритетных направлениях, также продолжат выплачиваться — совместно с новой стипендией.