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Путин рассказал о стипендиях до 75 тыс. руб. для аспирантов

Путин рассказал о работе над повышением стипендий для аспирантов
Президент заявил, что стипендии для некоторых аспирантов теперь составят 75 тыс. руб., отметив, что государство работает над повышением выплат. При этом прекращаются выплаты стипендий в 4,5 тыс. руб., добавил Путин
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские власти работают над повышением стипендий для аспирантов, в частности, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства упомянул стипендию в 75 тыс. руб. Двумя днями ранее стипендию такого размера учредили для аспирантов и адъюнктов, проводящих исследования в научно-технической сфере.

«Сейчас стипендия будет 75 тыс. Наверное, это не самая большая цифра, но все-таки жить можно уже. Это никогда лишним не бывает. Когда других источников нет, когда человеку приходится концентрироваться на том деле, которому он себя посвятил, конечно, это важно, я понимаю. Правда, там некоторые виды всяких выплат вообще прекращаются — где-то бессмысленные 4,5 тыс. и еще какие-то такие незначительные. Надеюсь, никто и не заметит», — сказал президент.

4,5 тыс. руб. в месяц — стипендия президента для обучающихся на неприоритетных направлениях.

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Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Аспиранты, обучающиеся по приоритетным направлениям, то есть в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, могли получить президентскую стипендию в размере 14 тыс. руб. в месяц. В марте 2023 года в Минобрнауки сообщили о планах повысить их до 50 тыс. руб.

Кроме того, ведомство планировало учредить 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий имени физика Камиля Валиева — за достижения в области электроники. Предполагается, что их размер составит 50 тыс. и 75 тыс. руб. соответственно.

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Стипендию 75 тыс. руб. в месяц назначают на срок от одного года до четырех лет. Число получающих выплаты не может превышать 2 тыс. человек в год. Кандидата на получение стипендии выдвигает научный руководитель. 

Гранты и стипендии, которые получали аспиранты и адъюнкты как молодые ученые или студенты и аспиранты, обучающиеся на приоритетных направлениях, также продолжат выплачиваться — совместно с новой стипендией.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
стипендии аспирантура Владимир Путин
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