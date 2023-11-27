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Путин учредил стипендию за научно-технические исследования

Путин подписал указ о стипендии за исследования в научно-технической сфере
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении стипендии в размере 75 тыс. руб. для аспирантов и адъюнктов, проводящих исследования в научно-технической сфере.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступил в силу со дня подписания — 27 ноября.

Согласно тексту указа, стипендия назначается на срок от одного года до четырех лет и выплачивается ежемесячно. Число получающих выплаты не может превышать 2 тыс. человек в год, сказано в документе. Кандидата на получение стипендии выдвигает научный руководитель.

Гранты и стипендии, которые получали аспиранты и адъюнкты как молодые ученые или студенты и аспиранты, обучающиеся на приоритетных направлениях, также продолжат выплачиваться — совместно с новой стипендией.

Правительству теперь поручено собрать совет по вопросам назначения и выплаты стипендий, определить порядок их назначения и выплаты.

Минобрнауки запланировало повысить стипендии президента для аспирантов
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Сейчас аспиранты, обучающиеся по приоритетным направлениям, то есть в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, могут претендовать на президентскую стипендию в размере 14 тыс. руб. в месяц. В марте 2023 года в Минобрнауки сообщили о планах повысить их до 50 тыс. руб.

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Президентские стипендии есть и для направлений, не являющихся приоритетными. Но они сейчас составляют 4,5 тыс. в месяц.

Минобрнауки также заявляло о планах учредить 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий имени физика Камиля Валиева — за достижения в области электроники. Предполагается, что их размер составит 50 тыс. и 75 тыс. руб. соответственно.

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аспирантура ученые Владимир Путин указ стипендии
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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