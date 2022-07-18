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Путин повысил стипендии для ученых до 800 тыс. руб. за достижения в ОПК

Такой размер стипендий будут получать ученые, конструкторы и другие сотрудники ОПК при выполнении гособоронзаказа. До этого размер выплат составлял 500 тыс. руб.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент Владимир Путин установил размер стипендий в 800 тыс. руб. каждая для ученых, конструкторов и других сотрудников оборонно-промышленного комплекса при выполнении государственного оборонного заказа. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Стипендии положены за «выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства». Количество выплат ограничено 500 в год.

Стипендии в размере 500 тыс. руб. каждая будут получать специалисты, в том числе молодые (до 35 лет), за значительный вклад в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружений (до 1500 выплат в год).

До этого размер стипендий составлял 500 тыс. руб. и 350 тыс. руб. соответственно.

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В середине июля Путин подписал закон, позволяющий правительству временно расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, разбронировать материальные ценности госрезерва, привлекать работников предприятий к сверхурочной работе при проведении военными операций за рубежом. Если власти решат прибегнуть к одной из этих специальных мер в экономике, компании не смогут отказаться от контрактов по госзакупкам, в частности от оборонных заказов.

При этом вице-премьер Юрий Борисов заверял, что о переходе всех мощностей экономики на военные нужды речи не идет. Закон, пояснял он, направлен на более эффективное исполнение гособоронзаказа и касается в первую очередь его основных исполнителей.

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стипендии Владимир Путин ученые оборонно-промышленный комплекс гособоронзаказ
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