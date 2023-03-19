Минобрнауки запланировало повысить стипендии президента для аспирантов

Минобрнауки работает над повышением размера стипендий президента России для аспирантов до 50 тыс. руб. в месяц в связи с переходом к новой модели аспирантуры, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Пока что размер таких стипендий составляет 4,5 тыс.в месяц. Аспиранты, обучающихся по приоритетным направлениям, то есть в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, могут претендовать на стипендию в размере 14 тыс. руб. в месяц.

Минобрнауки также подготовило проект постановления правительства об учреждении 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий за достижения в области электроники имени советского и российского физика Камиля Валиева в размере 50 и 75 тыс. руб. соответственно.

21 февраля в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения должен составлять от четырех до шести лет. Путин указал, что при этом в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены разные программы по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запросов рынка труда.

Если профессия требует дополнительной подготовки, то выпускник сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре, отметил он. В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, добавил глава государства.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков позже заявил, что длительность подготовки в вузах будет варьироваться в зависимости от потребностей работодателя и сложности вида деятельности. Например, пять или шесть лет потребуется для обучения молекулярных биологов.

В одном университете в зависимости от потребностей работодателя может быть одна программа с разными сроками обучения. В пример Фальков привел подготовку экономистов для работы в банке или на «сложных фондовых рынках». А в аспирантуре будут готовить исследовательские кадры и преподавателей для работы в вузах, добавил министр.