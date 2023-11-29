СК сообщил о предотвращении теракта на железной дороге в Москве

Мужчина планировал по «заданию спецслужб» взорвать цистерну с топливом в Москве, его задержали при попытке забрать детали бомбы, заявляет следствие. Он рассказал, что его обещали вывезти на Украину

В Москве предотвращен теракт, арестован мужчина, планировавший подорвать цистерну на железнодорожной станции, сообщает столичное управление Следственного комитета.

Мужчина получил такое задание «от неустановленного соучастника» за вознаграждение и забрал в одном из столичных лесопарков взрывчатое вещество для самостоятельного изготовления бомбы. Затем подозреваемый забрал детонатор, спрятанный на одной из улиц на юго-западе Москвы, но не смог осуществить задуманное, так как его задержали, сообщает следствие.

Подозреваемому 40 лет, его зовут Олег Венгрыжановский, он работает мастером по ремонту, пишут телеграм-каналы Mash и «Осторожно, новости». По данным первого, теракт планировался в Мытищах. Второй пишет, что прежде мужчина работал машинистом в РЖД, причем задержали его еще 15 ноября во дворе дома на Профсоюзной улице. Он был пьян, ругался матом и хватал сотрудников МВД руками, мужчину арестовали на десять суток; на выходе из спецприемника Венгрыжановского задержали снова, уже по делу о подготовке теракта, пишет «Осторожно, новости».

Video

СК опубликовал видеозапись, на которой мужчину спрашивают, какое вознаграждение ему «обещал сотрудник спецслужб». «После указанного задания он обещал вывести меня на территорию Украины, но этого так и не произошло», — отвечает задержанный, уточнив, что в цистерне находились горюче-смазочные материалы.

Его обвиняют по статьям о приготовлении к совершению теракта и покушении на незаконное изготовление взрывного устройства (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК). По статье о теракте максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет.

СК уже заводил дела о теракте из-за происшествий на железных дорогах. В середине месяца на железной дороге в Рязанской области несколько вагонов сошли с рельс. МЖД сообщило, что это произошло из-за «вмешательства посторонних лиц».

Источник, близкий к МВД, и источник в территориальном отделении полиции сообщили РБК, что при движении грузового состава в районе станции Дягилево в Рязанской области произошел «хлопок» и сход семи вагонов поезда № 2018 с минеральными удобрениями. Mash также пишет, что перед сходом вагонов с путей был слышен взрыв.