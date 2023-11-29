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СК сообщил о предотвращении теракта на железной дороге в Москве

СК сообщил о предотвращении теракта на железной дороге в Москве
Мужчина планировал по «заданию спецслужб» взорвать цистерну с топливом в Москве, его задержали при попытке забрать детали бомбы, заявляет следствие. Он рассказал, что его обещали вывезти на Украину

В Москве предотвращен теракт, арестован мужчина, планировавший подорвать цистерну на железнодорожной станции, сообщает столичное управление Следственного комитета.

Мужчина получил такое задание «от неустановленного соучастника» за вознаграждение и забрал в одном из столичных лесопарков взрывчатое вещество для самостоятельного изготовления бомбы. Затем подозреваемый забрал детонатор, спрятанный на одной из улиц на юго-западе Москвы, но не смог осуществить задуманное, так как его задержали, сообщает следствие.

Подозреваемому 40 лет, его зовут Олег Венгрыжановский, он работает мастером по ремонту, пишут телеграм-каналы Mash и «Осторожно, новости». По данным первого, теракт планировался в Мытищах. Второй пишет, что прежде мужчина работал машинистом в РЖД, причем задержали его еще 15 ноября во дворе дома на Профсоюзной улице. Он был пьян, ругался матом и хватал сотрудников МВД руками, мужчину арестовали на десять суток; на выходе из спецприемника Венгрыжановского задержали снова, уже по делу о подготовке теракта, пишет «Осторожно, новости».

СК сообщил о предотвращении теракта на железной дороге в Москве
Video

СК опубликовал видеозапись, на которой мужчину спрашивают, какое вознаграждение ему «обещал сотрудник спецслужб». «После указанного задания он обещал вывести меня на территорию Украины, но этого так и не произошло», — отвечает задержанный, уточнив, что в цистерне находились горюче-смазочные материалы.

Его обвиняют по статьям о приготовлении к совершению теракта и покушении на незаконное изготовление взрывного устройства (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК). По статье о теракте максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

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СК уже заводил дела о теракте из-за происшествий на железных дорогах. В середине месяца на железной дороге в Рязанской области несколько вагонов сошли с рельс. МЖД сообщило, что это произошло из-за «вмешательства посторонних лиц».

Источник, близкий к МВД, и источник в территориальном отделении полиции сообщили РБК, что при движении грузового состава в районе станции Дягилево в Рязанской области произошел «хлопок» и сход семи вагонов поезда № 2018 с минеральными удобрениями. Mash также пишет, что перед сходом вагонов с путей был слышен взрыв.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Следственный комитет Москва теракт железная дорога
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