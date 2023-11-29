 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Магаданской области опровергли решение об усыплении бездомных собак

Власти Магаданской области: сообщения о решении усыплять бездомных собак — фейк
Сообщения о принятом властями Магаданской области указе, который разрешает усыплять бездомных собак в приютах — фейк, сообщили РБК в пресс-службе губернатора. Там отметили, что указ уточняет порядок содержания агрессивных собак
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

Сообщения о том, что в Магаданской области якобы разрешили усыплять бездомных собак в приютах, не соответствует действительности. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь губернатора региона Александр Вяткин.

«В отдельных новостных агрегаторах появились сообщения <…> о принятом решении по усыплению собак в Магаданской области. Эта информация является фейком и не соответствует действительности. В указе губернатора нет речи про эвтаназию для животных. Документ, в том числе, предусматривает возможность уточнения порядка содержания в отношении тяжелобольных и агрессивных собак. Однако таких решений не принято и постановлений на этот счет не существует», — сказал он.

Порядок работы с бродячими животными пока не конкретизирован, ясность внесет отдельное постановление правительства региона, уточнил «РИА Новости» член рабочей группы Магаданской областной Думы по этому закону, председатель Общественной палаты региона Яков Радченко.

«Закон — рамочный и сам по себе умерщвление собак не регламентирует. По федеральному закону пункт временного содержания предполагает именно временное, а не постоянное содержание, в любом случае животное должно этот пункт покинуть. А вот как: это уже должно быть предусмотрено в постановлении правительства региона», — пояснил депутат.

Магаданская областная дума 27 ноября приняла закон, регулирующий вопросы содержания бездомных животных в пунктах временного содержания, он вступит в силу с 1 января 2024 года. В документе отмечается, что пункт временного содержания «вправе принять решение о дальнейшем пребывании в нем безнадзорного животного, которому в течение 10 дней со дня его поступления <...> не найден владелец» в случае, если у животного имеются признаки физических страданий, доказано наличие тяжелого неизлечимого заболевания или заболевания, угрожающего здоровью человека, а также если животное неоднократно проявляло немотивированную агрессию.

Глава ХМАО отказалась «строить дворцы для бездомных животных»
Общество

Летом этого года был принят закон, согласно которому полномочия в сфере обращения с животными без владельцев передаются самим регионам. Законопроект разработали на фоне случаев нападения собак на людей, в том числе со смертельными исходами. Такие инциденты, например, зафиксировали в Оренбурге, Астрахани и Якутске.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность

После принятия закона сразу несколько субъектов России подняли вопрос о необходимости законодательно закрепить на уровне региона право усыплять бездомных животных, представляющих опасность. 17 ноября депутаты Народного Хурала Бурятии приняли соответствующий документ.

Так, умерщвлять животных, содержащихся в пунктах временного содержания на территории республики, дозволено в следующих случаях:

  • при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного;
  • при наличии неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного;
  • при установлении социальной опасности животного без владельца;
  • при фиксировании факта нападения конкретной особи, причинившей вред жизни или здоровью пострадавшего, подтвержденного заявлением пострадавшего, очевидцев, ведомств;
  • при обнаружении у животного болезней, опасных для человека или других животных;
  • если за время пребывания в пунктах временного содержания животное без владельца осталось невостребованным.

Эвтаназия проводится ветеринаром в пункте временного содержания гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть, говорится в принятом законе.

Авторы
Теги
Елена Степанова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Магаданская область бездомные животные собаки фейк эвтаназия
Материалы по теме
«Новые люди» предложили поправки к проекту об отлове бездомных животных
Общество
Две трети россиян выступили за гуманный отлов бездомных животных
Общество
Генпрокуратура предложила ввести критерии агрессии бездомных собак
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 97,07 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 88,61 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30
Минобороны сообщило о поражении «Калибрами» военных объектов ВСУ Политика, 05:20
Борисов выступил за голосование по названию орбитальной станции России Технологии и медиа, 05:16
В Магаданской области опровергли решение об усыплении бездомных собак Общество, 04:55
У Белого дома в Вашингтоне ветер повалил рождественскую елку Общество, 04:44
Адам Кадыров стал куратором батальона Минобороны Политика, 04:40
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:21
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Economist объяснил конфликт Зеленского и Залужного провалом наступления Политика, 04:09
Forbes сообщил о потере ВСУ первого танка Leopard 1A5 Политика, 03:47
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Умер соратник Уоррена Баффетта Чарльз Мангер Общество, 03:10
МВД предложило обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности» Общество, 03:09
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты Политика, 02:31