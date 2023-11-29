В Магаданской области опровергли решение об усыплении бездомных собак

Сообщения о принятом властями Магаданской области указе, который разрешает усыплять бездомных собак в приютах — фейк, сообщили РБК в пресс-службе губернатора. Там отметили, что указ уточняет порядок содержания агрессивных собак

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Сообщения о том, что в Магаданской области якобы разрешили усыплять бездомных собак в приютах, не соответствует действительности. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь губернатора региона Александр Вяткин.

«В отдельных новостных агрегаторах появились сообщения <…> о принятом решении по усыплению собак в Магаданской области. Эта информация является фейком и не соответствует действительности. В указе губернатора нет речи про эвтаназию для животных. Документ, в том числе, предусматривает возможность уточнения порядка содержания в отношении тяжелобольных и агрессивных собак. Однако таких решений не принято и постановлений на этот счет не существует», — сказал он.

Порядок работы с бродячими животными пока не конкретизирован, ясность внесет отдельное постановление правительства региона, уточнил «РИА Новости» член рабочей группы Магаданской областной Думы по этому закону, председатель Общественной палаты региона Яков Радченко.

«Закон — рамочный и сам по себе умерщвление собак не регламентирует. По федеральному закону пункт временного содержания предполагает именно временное, а не постоянное содержание, в любом случае животное должно этот пункт покинуть. А вот как: это уже должно быть предусмотрено в постановлении правительства региона», — пояснил депутат.

Магаданская областная дума 27 ноября приняла закон, регулирующий вопросы содержания бездомных животных в пунктах временного содержания, он вступит в силу с 1 января 2024 года. В документе отмечается, что пункт временного содержания «вправе принять решение о дальнейшем пребывании в нем безнадзорного животного, которому в течение 10 дней со дня его поступления <...> не найден владелец» в случае, если у животного имеются признаки физических страданий, доказано наличие тяжелого неизлечимого заболевания или заболевания, угрожающего здоровью человека, а также если животное неоднократно проявляло немотивированную агрессию.

Летом этого года был принят закон, согласно которому полномочия в сфере обращения с животными без владельцев передаются самим регионам. Законопроект разработали на фоне случаев нападения собак на людей, в том числе со смертельными исходами. Такие инциденты, например, зафиксировали в Оренбурге, Астрахани и Якутске.

После принятия закона сразу несколько субъектов России подняли вопрос о необходимости законодательно закрепить на уровне региона право усыплять бездомных животных, представляющих опасность. 17 ноября депутаты Народного Хурала Бурятии приняли соответствующий документ.

Так, умерщвлять животных, содержащихся в пунктах временного содержания на территории республики, дозволено в следующих случаях:

при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного;

при наличии неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного;

при установлении социальной опасности животного без владельца;

при фиксировании факта нападения конкретной особи, причинившей вред жизни или здоровью пострадавшего, подтвержденного заявлением пострадавшего, очевидцев, ведомств;

при обнаружении у животного болезней, опасных для человека или других животных;

если за время пребывания в пунктах временного содержания животное без владельца осталось невостребованным.

Эвтаназия проводится ветеринаром в пункте временного содержания гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть, говорится в принятом законе.