Глава ХМАО отказалась «строить дворцы для бездомных животных»

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова на встрече с жителями города Нягань заявила, что не будет «строить дворцы для бездомных животных». Главу региона цитирует издание Muksun.fm.

На встрече с Комаровой и жителями Нягани глава города Иван Ямашев рассказал, что в муниципалитете работает приют для бездомных животных. Там уже содержатся 30 кошек и более 240 собак. По его словам, заявки от населения продолжают поступать, а служба по отлову иногда не справляется с поставленными задачами.

В ответ одна из местных жительниц заявила, что ее волнует одна конкретная собака: женщина неоднократно обращалась в городские службы, но они не реагировали, а теперь собака беременна. Ямашев в ответ пообещал решить вопрос, а Комарова раскритиковала местных жителей.

«Животные без хозяина не появляются из ниоткуда. Посмотрите сами на себя. И вот так вот вести себя, требовать жестко нужно с каждого, начиная с себя. Вы че? Я что, тут буду дворцы строить для бездомных животных? И потом содержать все это? Не наигрались?» — сказала Комарова.

Губернатор подчеркнула, что не она, а жители Нягани оставили собаку на улице. Комарова предложила гражданам самим пристроить бездомное животное. После этого в зале раздались аплодисменты.

РБК обратился за комментарием к начальнику управления массовых коммуникаций департамента внутренней политики ХМАО.

Жители округа не первый раз жалуются на агрессивных бродячих собак. Например, в середине сентября бездомная собака покусала семилетнего мальчика на детской площадке в поселке Пионерский Советского района. Мать ребенка рассказала 86.ru, что ее сын получил рваную рану плеча и теперь боится выходить на улицу.

По словам женщины, несмотря на обращения в органы местной власти, полицию и прокуратуру, собака продолжала гулять рядом с детской площадкой. Служба отлова приехала только после того, как Следственный комитет завел уголовное дело по статье о халатности (ч.1 ст.293 УК). Расследование дела взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.