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Парламент Бурятии одобрил эвтаназию безнадзорных животных

Эвтаназию разрешат при тяжелой неизлечимой болезни и травмах, если хозяина животного так и не нашли, или если оно нападало на человека. Закон, наделяющий регионы правом на эвтаназию животных, критиковали зоозащитники
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли закон, который позволяет усыплять бездомных больных и опасных собак, отловленных на улицах. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Документ разрешает умерщвлять животных, содержащихся в пунктах временного содержания, в некоторых случаях:

  • при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного;
  • при наличии неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного;
  • при установлении социальной опасности животного без владельца;
  • при фиксировании факта нападения конкретной особи, причинившей вред жизни или здоровью пострадавшего, подтвержденного заявлением пострадавшего, очевидцев, ведомств;
  • при обнаружении у животного болезней, опасных для человека или других животных;
  • если за время пребывания в пунктах временного содержания животное без владельца осталось невостребованным.

Эвтаназия проводится ветеринаром в пункте временного содержания гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть, говорится в принятом законе.

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Председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев уточнил, что отловленное животное, не имеющее идентификационного жетона или чипа, предлагается помещать в пункты временного содержания, где в течение 30 дней ему будут искать владельцев.

В случае если у собаки есть жетон или чип, ее будут содержать в пункте временного содержания три дня, затем 60 дней в приюте, чтобы найти прежних или новых хозяев.

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«Приюты вправе содержать животных без владельцев без ограничений по времени за счет собственных средств», — подчеркнул Матхеев.

Парламент Бурятии признал, что предусмотренный действующим законодательством метод ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат), не всегда эффективен, так как после проведения карантинных мероприятий и стерилизации бездомные животные сбиваются в стаи и нередко проявляют агрессию. Помимо этого они все еще подвергаются риску заражения опасными болезнями, представляют реальную угрозу для жизни и здоровья человека, становятся причиной ДТП, нападают на домашний скот.

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Президент России Владимир Путин 24 июля наделил регионы правом усыплять бездомных собак, которые нападают на людей, подписав соответствующий закон. Теперь губернаторы и законодательные собрания могут устанавливать на территории регионов собственный порядок обращения с бездомными животными.

Соавтор законопроекта депутат Николай Будуев отмечал, что в некоторых регионах участились нападения собак, а действующее законодательство не позволяет принять более жесткие меры к животным, нападающим на людей. Поэтому было необходимо поднять вопрос о праве усыплять бродячих животных, объяснил он.

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Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Закона вызвал резкую критику со стороны зоозащитников. 13 мая в Москве у приемной администрации президента прошла акция «Живая линия», участники которой подавали обращения с просьбами не допустить введения эвтаназии в отношении бездомных животных и сохранить существующую систему отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в разговоре с РБК подчеркнул, что в принятом законе «сохранено несколько конкретных пунктов, которые фиксируют, что обращение с безнадзорными животными может производиться регионами только на основах гуманности и недопущения жестокого обращения с ними».

«Мы получили несколько десятков обращений из Бурятии по поводу того, что люди возмущены принятым [властями Бурятии] решением, не согласны с ним. И мы эти обращения граждан направили в прокуратуру», — рассказал он.

Он подчеркнул, что считает решение бурятских депутатов противоречащим закрепленному в законе принципу гуманности. «Депутатский запрос направлен в прокуратуру с просьбой проверить решения, которые приняли депутаты Бурятии на этой неделе. Проверить на соответствие ФЗ. Если несоответствие будет выявлено, прокуратура должна будет опротестовать региональное решение и потребовать привести его в соответствие с федеральным законодательством. У нас нет в ФЗ ни термина «эвтаназия», ни термина «умерщвление», ни термина «усыпление», «гуманного» убийства. Никаких таких терминов там нет. Должно быть все в соответствии с ФЗ, то есть основано на принципах гуманности и недопущения жестокого обращения с животными. Регионы имеют широкие права: могут вводить регистрацию животных, заниматься льготной стерилизацией, пристраиванием животных, проводить мониторинг популяций, численности; запрещать самовыгул, штрафовать за него — самые широкие полномочия. Но где здесь про открытие сафари на бездомных животных? Ни слова», — говорит он.

Координатор фонда помощи бездомным животным «Рэй» Наталья Цветкова в беседе с РБК отмечала, что эвтаназия не помогает сократить популяцию безнадзорных животных. «В 1990-е годы уже практиковалась эвтаназия. Этот опыт показал, что такие методы неэффективны, потому что животных при этом не становилось меньше и проблема не решалась. Именно поэтому была введена практика ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат. — РБК)», — объясняла она.

Цветкова подчеркивала, что система ОСВВ эффективна в тех регионах, которые действительно ее применяли, — это Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград и другие. «Почему ОСВВ не работает в Оренбургской области, Бурятии, Якутии? Потому что там игнорировался закон об ответственном обращении с животными, не выстраивалась грамотная инфраструктура работы с ними», — говорила зоозащитница.

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Бурятия эвтаназия бездомные животные законопроект
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