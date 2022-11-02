«Вкусно — и точка» анонсировала запуск сервиса доставки до конца года

«Вкусно — и точка» зарегистрировала несколько вариантов логотипа для своего сервиса доставки. Компания планирует его запуск до конца года

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть «Вкусно — и точка», развивающая рестораны ушедшей из России сети McDonald's, разрабатывает варианты логотипов для службы доставки. «Как и прежде, компания планирует запустить доставку до конца года», — сообщила РБК пресс-служба «Вкусно — и точка».

Компания показала РБК два варианта логотипа: один — на зеленом фоне, другой — на оранжевом. В центре — логотип «Вкусно — и точка», он помещен в белый круг с «ножками». Внизу — надпись «доставка».

В конце октября компания опровергала сообщения о том, что она отказалась от планов запустить собственный сервис доставки.