Роскомнадзор исключил РБК из списка распространяющих фейки ресурсов

В пятницу днем Роскомнадзор включил РБК в список распространяющих недостоверную информацию ресурсов. Позже ведомство пояснило, что претензий к изданию у него нет, и удалило РБК из перечня

Роскомнадзор внес изменения в опубликованный ранее список ресурсов, распространяющих недостоверную информацию, удалив оттуда РБК.

Раньше в этом списке в графе «название» среди прочих было указано РБК. Теперь в этой графе упоминается «форум пользователей РБК». Речь идет о сообществе РБК во «ВКонтакте», которое включили в список из-за двух комментариев к посту о происшествии 1 июня 2019 года в Дзержинске. Претензий к редакционным материалам сайта rbc.ru у ведомства не было.

РБК в связи с этим ранее заявил, что расценивает внесение в список как нанесение ущерба репутации. «Нарушения Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» не было, на ресурсах РБК «фейковых» материалов не появлялось», — говорилось в заявлении РБК.

Роскомнадзор вслед за этим разъяснил, что все случаи, приведенные в списке, относятся к распространению недостоверной информации в комментариях пользователей. К самим СМИ ни у ведомства, ни у Генпрокуратуры, на основании решений которой составлялся список, нет. Роскомнадзор пообещал внести изменения в форму перечня, чтобы избежать ошибочного толкования списка в дальнейшем.