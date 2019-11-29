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Общество ,  
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Роскомнадзор исключил РБК из списка распространяющих фейки ресурсов
В пятницу днем Роскомнадзор включил РБК в список распространяющих недостоверную информацию ресурсов. Позже ведомство пояснило, что претензий к изданию у него нет, и удалило РБК из перечня

Роскомнадзор внес изменения в опубликованный ранее список ресурсов, распространяющих недостоверную информацию, удалив оттуда РБК.

Раньше в этом списке в графе «название» среди прочих было указано РБК. Теперь в этой графе упоминается «форум пользователей РБК». Речь идет о сообществе РБК во «ВКонтакте», которое включили в список из-за двух комментариев к посту о происшествии 1 июня 2019 года в Дзержинске. Претензий к редакционным материалам сайта rbc.ru у ведомства не было.

РБК в связи с этим ранее заявил, что расценивает внесение в список как нанесение ущерба репутации. «Нарушения Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» не было, на ресурсах РБК «фейковых» материалов не появлялось», — говорилось в заявлении РБК.

Общество
Заявление РБК после публикации списка распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор вслед за этим разъяснил, что все случаи, приведенные в списке, относятся к распространению недостоверной информации в комментариях пользователей. К самим СМИ ни у ведомства, ни у Генпрокуратуры, на основании решений которой составлялся список, нет. Роскомнадзор пообещал внести изменения в форму перечня, чтобы избежать ошибочного толкования списка в дальнейшем.

Общество
Роскомнадзор заявил об отсутствии претензий к РБК

Список ресурсов, распространяющих недостоверную информацию, был опубликован в пятницу, 29 ноября. В него вошли 27 ресурсов, в том числе блоги и группы в социальных сетях, а также YouTube-каналы. Ведомство пояснило, что в перечень были включены информационные источники, которые дважды или чаще упоминались в направленных в Роскомнадзор требованиях Генеральной прокуратуры.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: РБК, Роскомнадзор
Материалы по теме
Роскомнадзор заявил об отсутствии претензий к РБК
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Заявление РБК после публикации списка распространяющих фейки ресурсов
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