Заявление РБК после публикации списка распространяющих фейки ресурсов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию. В перечень были включены информационные источники, которые дважды или чаще упоминались в направленных в Роскомнадзор требованиях Генеральной прокуратуры.

В опубликованном списке оказалось сообщество РБК в ВКонтакте из-за двух комментариев к посту о происшествии 1 июня 2019 года, претензий к редакционным материалам сайта rbc.ru у ведомства не было.

Как указано на сайте реестра: «В перечень включаются информационные источники, два или более раз упомянутые в требованиях Генеральной прокуратуры РФ, направленных в Роскомнадзор с целью исполнения положений ст. 15.3 Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (в части, касающейся распространения недостоверной общественно значимой информации)».

Согласно закону, выявлять фейковые новости уполномочен генпрокурор и его заместители. Выявив фейк, они направляет в РКН требование незамедлительного удаления.

Если сайт зарегистрирован в качестве СМИ (сетевого издания), то РКН сначала требует у редакции незамедлительно удалить фейк. Если редакция его не удаляет, то сайт блокируют.