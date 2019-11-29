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Роскомнадзор заявил об отсутствии претензий к РБК

«Роскомнадзор официально заявляет, что все случаи распространения приведенные в «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию» относятся к распространению недостоверной информации в комментариях пользователей. Претензий к самим средствами массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет», — говорится в заявлении ведомства.

Общество
Заявление РБК после публикации списка распространяющих фейки ресурсов

Ведомство также пообещало изменить форму реестра информационных ресурсов для исключения в дальнейшем ошибок.

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко
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