Роскомнадзор заявил об отсутствии претензий к РБК

«Роскомнадзор официально заявляет, что все случаи распространения приведенные в «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию» относятся к распространению недостоверной информации в комментариях пользователей. Претензий к самим средствами массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет», — говорится в заявлении ведомства.

Ведомство также пообещало изменить форму реестра информационных ресурсов для исключения в дальнейшем ошибок.

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