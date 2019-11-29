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Что случилось за день. Главные новости РБК
Новая железная дорога из Москвы в Петербург не получит бюджетных средств, Эрдоган ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО, автомобильный мост в Китай, как прошла «черная пятница»; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минфин оставит без бюджетных денег новую железную дорогу Москва — Петербург

Правительство не намерено выделять из бюджета средства на строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

  • «Достаточно средств, учтенных в долгосрочной программе развития РЖД», — сказал он. Иванов добавил, что решение по другому проекту — участку высокоскоростной магистрали до Казани — пока не принято.
  • Помощник президента Андрей Белоусов говорил в июне, что правительство будет выбирать между проектами магистралей от Санкт-Петербурга до Москвы и от Москвы до Казани. Позже их объединили в один — магистраль Санкт-Петербург — Нижний Новгород.
  • Общая стоимость магистрали, по оценке РЖД, составит 2,3 трлн руб., из них 1,59 трлн руб. — на участок от Москвы до Петербурга (плюс 30,6 млрд на проектирование), а 530 млрд — на участок от Москвы до Нижнего Новгорода. РЖД просили предоставить им на проект 600 млрд руб.

Эрдоган посоветовал Макрону проверить свою голову на смерть мозга

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на критику со стороны своего французского коллеги Эмманюэля Макрона. «Президент Франции, господин Макрон, я говорю вам в Турции, и я скажу в НАТО: сначала проверьте вашу собственную голову на предмет смерти мозга», — сказал он.

  • Говоря о «смерти мозга» НАТО, Макрон привел в пример операцию Турции в Сирии и вывод войск США из этой страны. По его словам, это говорит об отсутствии координации между членами альянса.
  • Эрдоган в ответ сказал, что подобные заявления говорят о больном и поверхностном понимании ситуации со стороны французского лидера.
  • По словам президента Турции, безопасность его страны, ради которой была начата операция в Сирии, означает безопасность для всей Европы.

На Дальнем Востоке достроили первый автомобильный мост из России в Китай

Общая протяженность мостового перехода составила чуть больше 20 км, он свяжет Благовещенск с китайским Хэйхэ, сооружение планируют ввести в эксплуатацию весной 2020 года.

  • Подготовка к строительству моста длилась более 20 лет, соглашение с правительством Китая подписали в 2015 году, год спустя — заключили договор о создании российско-китайской компании, которая и занялась строительством.
  • Стоимость проекта оценивали в 18,8 млрд руб. Россия и Китай объединили свои части моста в мае 2019 года.
  • После ввода моста грузооборот между Приамурьем и Китаем может вырасти в восемь раз, до 4 млн тонн в год, считает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Как прошла «черная пятница»

«Черная пятница» началась в России 29 ноября, распродажи продлятся до воскресенья. По данным оператора фискальных данных (ОФД), общие затраты россиян за первую половину дня были на 17% выше, чем за аналогичный период во время прошлогодней распродажи.

  • В распродажу россияне купили на 45% больше билетов, чем в обычную пятницу, рассказали в Skyscanner. В компании отметили, что резко вырос спрос на акционные предложения.
  • Распродажу, как пишут «Ведомости», устроили и металлурги: НЛМК (продавали арматуру со скидкой в 1 тыс. руб. за тонну) и Загорский трубный завод (пообещал скидки в 10–15% на определенные трубы).
  • Как проходит «черная пятница» в мире — в фоторепортаже РБК.
Автор: Константин Нагаев
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