Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Новая железная дорога из Москвы в Петербург не получит бюджетных средств, Эрдоган ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО, автомобильный мост в Китай, как прошла «черная пятница»; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минфин оставит без бюджетных денег новую железную дорогу Москва — Петербург

Правительство не намерено выделять из бюджета средства на строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

«Достаточно средств, учтенных в долгосрочной программе развития РЖД», — сказал он. Иванов добавил, что решение по другому проекту — участку высокоскоростной магистрали до Казани — пока не принято.

Помощник президента Андрей Белоусов говорил в июне, что правительство будет выбирать между проектами магистралей от Санкт-Петербурга до Москвы и от Москвы до Казани. Позже их объединили в один — магистраль Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

Общая стоимость магистрали, по оценке РЖД, составит 2,3 трлн руб., из них 1,59 трлн руб. — на участок от Москвы до Петербурга (плюс 30,6 млрд на проектирование), а 530 млрд — на участок от Москвы до Нижнего Новгорода. РЖД просили предоставить им на проект 600 млрд руб.

Эрдоган посоветовал Макрону проверить свою голову на смерть мозга

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на критику со стороны своего французского коллеги Эмманюэля Макрона. «Президент Франции, господин Макрон, я говорю вам в Турции, и я скажу в НАТО: сначала проверьте вашу собственную голову на предмет смерти мозга», — сказал он.