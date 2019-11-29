Общество , 29 ноя, 18:07
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Как в мире проходит «черная пятница». Фоторепортаж
«Черная пятница» — распродажи, которые проводятся ежегодно в последнюю неделю ноября по всему миру. В прошлом году «черная пятница» в США стала рекордной по онлайн-продажам, а выручка российских ретейлеров выросла в два раза. Как проходит «черная пятница» — в фоторепортаже РБК
Нью-Йорк, США
Универмаг Macy's на Геральд-сквер, Нью-Йорк, США
Сан-Паулу, Бразилия
Мадрид, Испания
Прага, Чехия
Берлин, Германия
ТРЦ «Авиапарк» в Москве
ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге
Сан-Паулу, Бразилия
Цюрих, Швейцария
Лидс, Великобритания