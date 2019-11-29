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Общество ,  
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Как в мире проходит «черная пятница». Фоторепортаж
«Черная пятница» — распродажи, которые проводятся ежегодно в последнюю неделю ноября по всему миру. В прошлом году «черная пятница» в США стала рекордной по онлайн-продажам, а выручка российских ретейлеров выросла в два раза. Как проходит «черная пятница» — в фоторепортаже РБК
Фото: Kena Betancur / Getty Images
Нью-Йорк, США
Фото: Andrew Kelly / Reuters
Универмаг Macy's на Геральд-сквер, Нью-Йорк, США
Фото: Rahel Patrasso / Reuters
Сан-Паулу, Бразилия
Фото: Paul White / AP

Мадрид, Испания


 
Фото: Petr David Josek / AP

Прага, Чехия


 
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Берлин, Германия
 
Фото: Владислав Шатило / РБК
ТРЦ «Авиапарк» в Москве
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге
Фото: Rahel Patrasso / Reuters
Сан-Паулу, Бразилия
 
Цюрих, ​Швейцария
Фото: Andrew Mccaren / London News Pictures via ZUMA Wire / ТАСС
Лидс, Великобритания
Теги: мультимедиа, «Черная пятница»
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