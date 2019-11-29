На Дальнем Востоке достроили первый автомобильный мост из России в Китай

Строительство автомобильного моста в районе российского города Благовещенск и китайского города Хэйхэ завершено, доклад о завершении работ приняли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов. РБК вел прямую трансляцию мероприятия.
Длина моста — 1080 метров. Российская и китайская стороны построили по 540 метров. Две части соединили в мае 2019 года. Общая протяженность мостового перехода — чуть больше 20 км. В эксплуатацию мост будет введен весной 2020 года.
Подготовка к строительству моста шла более 20 лет. В 2015 году в рамках государственного визита Владимира Путина в Китай было подписано соглашение с правительством КНР о строительстве моста через реку Амур (Хэйлунцзян).В марте 2016 года в Харбине подписали договор о создании российско-китайской компании, которая занялась строительством. Проект оценивался в 18,8 млрд руб. Строительство стартовало в декабре 2016 года.
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