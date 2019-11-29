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На Дальнем Востоке достроили первый автомобильный мост из России в Китай
На Дальнем Востоке завершено строительство моста через Амур. Первый автомобильный трансграничный мост соединил Благовещенск и китайский Хэйхэ. Подготовка к строительству шла более 20 лет, проект оценивался почти в 19 млрд руб.

Строительство автомобильного моста в районе российского города Благовещенск и китайского города Хэйхэ завершено, доклад о завершении работ приняли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов. РБК вел прямую трансляцию мероприятия.

Длина моста — 1080 метров. Российская и китайская стороны построили по 540 метров. Две части соединили в мае 2019 года. Общая протяженность мостового перехода — чуть больше 20 км. В эксплуатацию мост будет введен весной 2020 года. 

Подготовка к строительству моста шла более 20 лет. В 2015 году в рамках государственного визита Владимира Путина в Китай было подписано соглашение с правительством КНР о строительстве моста через реку Амур (Хэйлунцзян).В марте 2016 года в Харбине подписали договор о создании российско-китайской компании, которая занялась строительством. Проект оценивался в 18,8 млрд руб. Строительство стартовало в декабре 2016 года.

Материал дополняется

Теги: Китай, Россия
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