Траты россиян за полдня «черной пятницы» увеличились на 17%

По сравнению с 2018 годом на старте массовой распродажи число покупок россиян увеличилось на 18%, а сумма среднего чека сократилась на 9%

Фото: Владислав Шатило / РБК

Общие затраты россиян в течение первой половины «черной пятницы» выросли на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании оператора фискальных данных (ОФД). Документ есть в распоряжении РБК.

В первые полдня массовой распродажи на 18% увеличилось число покупок, а средний чек снизился на 9% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

В этом году, отмечают эксперты, ретейлеры сами активно смотрят информацию о продажах, пользуясь личным кабинетом ОФД. Директор по продуктам «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков заявил, что этот показатель превысил на 20% показатели, полученные до «черной пятницы». «[Пользователи] cмотрят в онлайн-режиме, какова выручка, средний чек, работоспособность касc», — уточнил Батюшенков. По его словам, в интернете они также проверяют, как работают кассиры (следят за открытыми и закрытыми сменами), выгружают отчеты о переданных чеках и продажах.

«Черная пятница» — период распродаж, который в США начинается после Дня благодарения. В России кампания официально стартовала в полночь 29 ноября и продлится до конца воскресенья.