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Траты россиян за полдня «черной пятницы» увеличились на 17%
По сравнению с 2018 годом на старте массовой распродажи число покупок россиян увеличилось на 18%, а сумма среднего чека сократилась на 9%
Фото: Владислав Шатило / РБК

Общие затраты россиян в течение первой половины «черной пятницы» выросли на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании оператора фискальных данных (ОФД). Документ есть в распоряжении РБК.

В первые полдня массовой распродажи на 18% увеличилось число покупок, а средний чек снизился на 9% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

В этом году, отмечают эксперты, ретейлеры сами активно смотрят информацию о продажах, пользуясь личным кабинетом ОФД. Директор по продуктам «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков заявил, что этот показатель превысил на 20% показатели, полученные до «черной пятницы». «[Пользователи] cмотрят в онлайн-режиме, какова выручка, средний чек, работоспособность касc», — уточнил Батюшенков. По его словам, в интернете они также проверяют, как работают кассиры (следят за открытыми и закрытыми сменами), выгружают отчеты о переданных чеках и продажах.

Общество
Роскачество дало рекомендации по защите от мошенников в «черную пятницу»

«Черная пятница» — период распродаж, который в США начинается после Дня благодарения. В России кампания официально стартовала в полночь 29 ноября и продлится до конца воскресенья.

Прошлогодняя «черная пятница», начавшаяся 23 ноября, стала рекордной по онлайн-продажам в США. В тот день, по подсчетам Adobe Analytics, в интернет-магазинах американцы приобрели товары на общую сумму $6,22 млрд. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 23,6%. Данные отображали ситуацию по онлайн-продажам ведущих маркетплейсов США, например, Amazon и Walmart.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: «черная пятница», средний чек, Россияне
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