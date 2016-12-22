Бывший ополченец Морячок из ДНР отказался покупать криптобиржу Wex

Дмитрий Хавченко, бывший ополченец ДНР с позывным Морячок, отказался от покупки криптобиржи Wex с оборотом в $20 млн. Одной из причин стали проблемы Wex, клиенты которой столкнулись с трудностями при выводе денег, утверждает он

Дмитрий Хавченко (Фото: Союз Добровольцев Донбасса / YouTube)

Глава Крымского отделения Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Хавченко, воевавший в ополчении самопровозглашенной Донецкой народной республики под позывным Морячок, отказался от планов по покупке криптобиржи Wex со средним суточным оборотом в $20 млн. Он рассказал РБК, что «к такому решению пришел после безуспешных переговоров с нынешним официальным владельцем торговой площадки — 31-летним уроженцем Минска Дмитрием Васильевым». Теперь Хавченко декларирует намерение приобрести другую криптобиржу — Exmo.

Дата подписания итоговых документов по сделке с Wex назначалась трижды, но в последний момент все срывалось, сетует Хавченко. Последний раз подписание было намечено на 25 июля, но вместо Васильева в Москву прибыл его юрист, что не устроило Хавченко. За 100% сингапурской компании World Exchange Services, которая является официальным оператором биржи, Васильеву предлагалось от $3 млн до $5 млн, но тот постоянно менял условия сделки, добавил он.

Еще одной причиной для отказа от покупки стали трудности, которые испытывает Wex в последнее время, говорит Хавченко. С начала июля курс биткоина на бирже существенно превышает средневзвешенный: так, по состоянию на 26 июля его можно купить на Wex за $9600, на других площадках — за $8200 (данные Coinmarketcap). Кроме того, ограничены возможности по выводу активов с биржи: так, обмен биткоинов, «эфира» и других криптовалют на традиционные деньги (фиат) можно произвести только с помощью сервиса «Яндекс.Деньги», причем комиссия составляет 55%. «Еще две недели назад можно было исправить ситуацию, сейчас время упущено», — отмечает Хавченко.

Васильев отказался от комментариев.

Однако экс-ополченец по-прежнему сохраняет интерес к криптобизнесу, чтобы сделать «патриотический проект» в этой сфере — в частности, у него была идея по переводу команды Wex в Крым и перерегистрации площадки в одной из непризнанных республик. Теперь вместо Wex он намерен приобрести другую криптобиржу — Exmo c суточным оборотом свыше $40 млн. Переговоры уже начались, утверждает Хавченко. Но это не подтверждает сооснователь Exmo Иван Петуховский: «В данный момент никаких предложений в отношении покупки биржи не поступало, никаких переговоров мы не ведем».

Хавченко утверждает, что будет использовать только собственные средства на покупку криптобиржи. В 1990-е и 2000-е он работал в Киеве в газовой компании «Итера». В 2007 году он возглавил украинскую «дочку» российской строительной группы СУ-155. В 2014 году он принял активное участие в событиях «русской весны» в Крыму, в мае того же года отправился воевать в Донбасс, где был соратником занимавшего тогда пост премьера ДНР Александра Бородая, в прошлом — консультанта российского предпринимателя Константина Малофеева. Структуры Малофеева и его группы «Царьград» могут стоять за попыткой покупки Wex, писал ранее журнал РБК. И Хавченко, и пресс-служба «Царьграда» отрицают, что Малофеев имеет отношение к этой сделке.

Биржа Wex заработала осенью 2017 года как правопреемник старейшей российской площадки по торговле криптовалютами BTC-e, рухнувшей в июле 2017 года после ареста в Греции по запросу США россиянина Александра Винника. К концу 2017 года ежедневный объем торгов на Wex достигал $80 млн, она входила в двадцатку самых популярных криптобирж мира, но к лету 2018-го обороты упали до $20 млн (данные Coinmarketcap). Сейчас общий объем активов клиентов биржи — как криптовалютных, так и фиатных балансов — может составлять $100 млн, рассказывает источник в окружении Васильева.