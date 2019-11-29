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СМИ узнали о новом способе мошенничества с банковскими картами
Клиент якобы забывает свою карту в банкомате, следующий в очереди посетитель вынимает ее. Затем оставивший карту возвращается за пропажей, проверяет баланс и утверждает, что со счета пропали несколько тысяч рублей
Фото: Евгений Леонов / ТАСС

Мошенники нашли новый способ хищения средств у держателей банковских карт, сообщают «Известия». Как пишет газета, они используют модифицированный метод автоподставщиков и игроков в наперстки.

Нередко мошенники действуют в очередях к банкоматам. Клиент якобы забывает свою карту в картоприемнике. Следующий посетитель вынимает карту, поскольку аппарат напоминает, что через несколько секунд «проглотит» ее, а человеку нужно воспользоваться банкоматом. После этого человек, якобы забывший карту, подходит за пропажей. Однако, проверяя баланс, он утверждает, что со счета сняли 5 — 15 тыс. руб.

Как пишет газета, при этом находится свидетель, который подтверждает версию «пострадавшего». Тот же угрожает вызвать полицию, поскольку на карте остались отпечатки пальцев следующего за ним клиента. Всего в схеме, по данным издания, задействованы от двух до трех человек.

Адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов заявил «Известиям», что обычно мошенники предпочитают действовать у банкоматов, когда у них собирается немного людей. Потенциальных жертв, по его словам, выбирают по внешнему виду, например, одиноких пожилых людей. Чаще всего, сообщил Черноусов, люди предпочитают отдавать деньги, поскольку мошенники называют небольшие суммы — около 5 — 10 тыс. руб.

Газета со ссылкой на собственный опрос пишет, что подобные ситуации не возникают в людных местах, а также в банковских офисах, где к разрешению конфликта можно привлечь специалиста.

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Опрошенные изданием эксперты рекомендовали не изымать чужие карты из банкомата, а дождаться, когда аппарат «проглотит» ее, чтобы держатель самостоятельно разбирался с банком.

О другом способе мошенничества в середине ноября сообщили представители российских банков. Злоумышленники, представляясь сотрудниками служб безопасности кредитных организаций, просят клиентов назвать код из СМС. После этого средства оказываются на виртуальных картах.

По данным МВД, за первые девять месяцев текущего года число случаев мошенничества с картами в России составило 10,3 тыс. Это на 417,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: мошенничество, банковские карты
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