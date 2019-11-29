СМИ узнали о новом способе мошенничества с банковскими картами

Клиент якобы забывает свою карту в банкомате, следующий в очереди посетитель вынимает ее. Затем оставивший карту возвращается за пропажей, проверяет баланс и утверждает, что со счета пропали несколько тысяч рублей

Фото: Евгений Леонов / ТАСС

Мошенники нашли новый способ хищения средств у держателей банковских карт, сообщают «Известия». Как пишет газета, они используют модифицированный метод автоподставщиков и игроков в наперстки.

Нередко мошенники действуют в очередях к банкоматам. Клиент якобы забывает свою карту в картоприемнике. Следующий посетитель вынимает карту, поскольку аппарат напоминает, что через несколько секунд «проглотит» ее, а человеку нужно воспользоваться банкоматом. После этого человек, якобы забывший карту, подходит за пропажей. Однако, проверяя баланс, он утверждает, что со счета сняли 5 — 15 тыс. руб.

Как пишет газета, при этом находится свидетель, который подтверждает версию «пострадавшего». Тот же угрожает вызвать полицию, поскольку на карте остались отпечатки пальцев следующего за ним клиента. Всего в схеме, по данным издания, задействованы от двух до трех человек.

Адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов заявил «Известиям», что обычно мошенники предпочитают действовать у банкоматов, когда у них собирается немного людей. Потенциальных жертв, по его словам, выбирают по внешнему виду, например, одиноких пожилых людей. Чаще всего, сообщил Черноусов, люди предпочитают отдавать деньги, поскольку мошенники называют небольшие суммы — около 5 — 10 тыс. руб.

Газета со ссылкой на собственный опрос пишет, что подобные ситуации не возникают в людных местах, а также в банковских офисах, где к разрешению конфликта можно привлечь специалиста.