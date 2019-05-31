Строители состыковали части моста из Благовещенска в Хэйхэ

В Амурской области состоялась стыковка двух частей автомобильного трансграничного моста Благовещенск — Хэйхэ, пролегающего через реку Амур. Об этом сообщает «РИА Новости».

С обеих сторон перехода строители закрутили последние болты, после чего пограничный катер выпустил сигнальные ракеты. В церемонии стыковки приняли участие губернатор Амурской области Василий Орлов, вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, а также глава Минвостокразвития Александр Козлов.

По словам Козлова, мост планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года. Он отметил, что к декабрю 2019 года должна быть готова строительная готовность моста. Согласно контракту, заключенным с подрядчиком, все условия договора должны быть выполнены к апрелю 2020 года.

«На сегодня все работы ведутся в графике, условий для срыва мы не видим», — сказал Козлов.

Строительство моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ началось в конце декабря 2016 года. Ожидается, что длина объекта составит 19,9 км. Из них — 6,5 км пройдут по территории Китая, а 13,4 км — по России. По словам представителя департамента транспорта китайской провинции Хэйлунцзян Пань Ян, предполагаемая стоимость моста — $355,6 млн. В сентябре 2016 года глава Приамурья Александр Козлов оценил расходы на мост в Китай через реку Амур в 16 млрд руб.