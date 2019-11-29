Первый автомобильный мост из России в Китай. Фоторепортаж

Пока пассажирского движения по мосту нет. Планируется открыть его через 1,5 года. До апреля 2020 года мост будет функционировать в тестовом режиме. Местные власти рассчитывают на то, что с его помощью товарооборот между Приамурьем и Китаем увеличится в восемь раз.