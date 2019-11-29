Общество , 29 ноя, 11:51
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Первый автомобильный мост из России в Китай. Фоторепортаж
На Дальнем Востоке завершилось строительство первого автомобильного моста в Китай. Мост длиной более 1 км соединил Благовещенск и Хэйхэ.
Строительство моста через реку Амур, который должен был связать российский Благовещенск с китайским Хэйхэ, началось в 2016 году
Подготовка к работам по строительству моста началась еще 20 лет назад
На церемонию открытия российской части моста приехал глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Общая стоимость моста — около 19 млрд руб.
Его длина — более 1 км.
Российская часть моста — 540 м, — была построена за 1070 дней
Пока пассажирского движения по мосту нет. Планируется открыть его через 1,5 года. До апреля 2020 года мост будет функционировать в тестовом режиме. Местные власти рассчитывают на то, что с его помощью товарооборот между Приамурьем и Китаем увеличится в восемь раз.