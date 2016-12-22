В УПЦ МП назвали обманом обещания Константинополя предоставить томос

Вселенский патриархат водит за нос обещаниями в адрес украинской православной церкви, заявил представитель УПЦ МП. В четверг, 29 ноября, синод Константинопольской церкви утвердил устав будущей православной церкви на Украине

Архиепископ Ирпенский Климент (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Комментируя тот факт, что по результатам синода Вселенского патриархата в Стамбуле не была названа дата объединительного собора, на котором украинской православной церкви должна быть предоставлена автокефалия, представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что вся эта процедура является фейком, сообщает агентство ТАСС.

По его словам, «государственные политики самого высокого уровня, которые постоянно обещают томос и автокефалию, просто обманывают».

Климент объяснил, что необходимости что-либо задерживать нет. «Возникает полное понимание того, что Константинополь водит за нос различными обещаниями, поскольку, скорее всего, его заявления об украинской православной церкви являются чем-то мотивированным, и далеко не только лишь духовными целями», — добавил он.

В свою очередь председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви и общества Владимир Легойда отметил тот факт, что Константинопольский патриархат не назвал даты собора, зато разработал проект Конституционной хартии украинской церкви.

«Разработал документ, устав для церкви, которой нет в природе. И быть не может, как показало свободное и независимое волеизъявление православных верующих Украины, возглавляемых митрополитом Онуфрием», — сообщил Легойда.

Ранее Константинопольский патриархат сообщил, что священный синод утвердил проект устава поместной церкви на Украине. В документе отмечалось, что это было сделано ​«в контексте решения <…> относительно предоставления автокефалии». При этом, по словам советника президента Украины Ростислава Павленко, по завершении синода должна была быть обнародована дата объединительного собора на Украине. О том, что дата должна быть утверждена во время синода, также сообщала Би-би-си Украина.

Вселенский патриархат в Константинополе установил каноническое общение с двумя украинскими церквями, не признаваемыми ​Русской православной церковью (РПЦ), — с Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Это привело к разрыву евхаристического общения между РПЦ и Константинополем и стало шагом к созданию на Украине независимой от РПЦ церкви.