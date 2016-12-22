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Минюст Украины лишил УПЦ Московского патриархата прав на Почаевскую лавру
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Минюст Украины лишил УПЦ Московского патриархата прав на Почаевскую лавру
Раскол церкви, 23:10
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Минюст Украины лишил УПЦ Московского патриархата прав на Почаевскую лавру

Комиссия Минюста Украины лишила права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры религиозную организацию «Почаевская Свято-Успенская Лавра», относящую себя к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Лишить организацию УПЦ МП права на пользование Почаевской лаврой попросили в Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике, отметили в Минюсте. Комиссия министерство пришла к выводу, что государственный регистратор допустил нарушения при передаче прав на Почаевскую Лавру.

Теперь это решение отменили, а выдавшему его регистратору заблокировали доступ к госреестру прав на недвижимое имущество, отметила первый замминистра юстиции Украины Елена Сукманова.

В обращении на сайте Свято-Успенской Почаевской лавры решение Минюста Украины связали с «заказом определенных политических сил» и попыткой создать единую поместную церковь.

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УНИАН отмечает, что проверить регистрацию прав на пользование Почаевской лавры 6 ноября попросили депутаты Тернопольского областного совета, они обратились в Минюст и Службу безопасности Украины. Спустя десять дней полиция открыла расследования из-за возможных нарушений при передаче Лавры УПЦ МП.

В середине октября Минкультуры Украины потребовало провести учет всех храмов при УПЦ МП. Это произошло на фоне того, как синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение дать автокефалию украинской церкви и установил каноническое общение с УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церковью. В Русской православной церкви это решение назвали «легитимизацией раскола» и через несколько дней разорвали отношения с Константинополем.

Теги: УПЦ МП , Минюст Украины
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